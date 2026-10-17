Pencinta Kopi dan Buku Bisa Mampir ke Kawasan Utara Jogja Akhir Pekan Ini

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Di tengah hiruk-pikuk dan dinamika kehidupan modern yang bergerak serba cepat, melambatkan tempo sejenak kerap menjadi pilihan terbaik agar tidak terjebak dalam kejenuhan rutinitas harian.

Momen gaya hidup melambat atau slow living akan terasa makin sempurna saat ditemani oleh dua hal klasik yang tak pernah gagal merilekskan pikiran, yaitu buku yang inspiratif dan segelas kopi hangat maupun dingin yang nikmat.

Bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati akhir pekan dengan suasana tenang dan santai, toko buku independen Tokohitam berkolaborasi dengan kolektif perajin kopi Blok menggelar agenda spesial bertajuk Bazar Buku dan Lapak Kopi di kawasan Sleman, Yogyakarta utara.

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Kolaborasi ini menghadirkan perpaduan unik antara literatur dan pengalaman mencicipi racikan kopi pilihan.

Blok Kopi, sebagai usaha kolektif yang menaruh minat mendalam pada olahan Cold Brew, akan menyajikan seduhan kopi yang diproses dengan ketelitian tinggi.

Proses ekstraksi dingin yang membutuhkan waktu lama ini menghasilkan karakter rasa yang lembut, rendah tingkat keasamannya, dan nyaman di lidah.

Tidak hanya Cold Brew, pengunjung juga bisa menikmati beragam sajian kopi sajian manual brew dan varian khas lainnya yang diracik langsung menggunakan biji kopi spesial.

Menariknya, selama gelaran bazar berlangsung, penyelenggara menghadirkan promo apresiasi bagi para pembaca.