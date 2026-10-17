Karhutla Adalah Bencana Berulang, Penanganannya Tak Bisa Reaktif

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia terus menjadi bencana yang terulang dari tahun ke tahun.

Penanganan karhutla dinilai tidak lagi cukup hanya mengandalkan aksi pemadaman saat api sudah meluas. Langkah pencegahan sejak dini, khususnya pengendalian aktivitas manusia serta pemeliharaan kondisi lahan gambut, harus menjadi fokus utama.

Isu krusial ini dibahas secara mendalam oleh jajaran Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam UGM Podcast yang disiarkan pada Kamis (15/10).

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Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UGM Ris Hadi Purwanto menjelaskan bahwa karhutla terjadi akibat kombinasi tiga faktor utama, yaitu sumber api, bahan bakar (vegetasi/material organik), dan kondisi iklim.

Meskipun fenomena iklim seperti el nino meningkatkan risiko kekeringan, Prof Ris menegaskan bahwa sumber penyalaan api di Indonesia sebagian besar berasal dari aktivitas manusia.

"Kalau di Indonesia, yang sering terjadi itu begitu," ungkap Ris.

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Ia menyayangkan praktik pembakaran yang kerap dijadikan opsi murah untuk pembukaan lahan tanpa pengawasan memadai sehingga berujung pada kebakaran berskala luas.

Dalam diskusi tersebut dipaparkan bahwa total akumulasi luas karhutla di Indonesia sepanjang periode 2015 hingga 2026 telah mencapai sekitar 8,35 juta hektare dengan perincian 2,61 juta hektare pada 2015, 1,65 juta hektare pada 2019 dan 1,16 juta hektare pada 2023.