Pasar Makin Ketat, Ini 3 Faktor Penyebab Lambatnya Penyerapan Tenaga Kerja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keterbatasan lapangan kerja di Indonesia masih menjadi persoalan krusial di tengah meningkatnya jumlah lulusan baru, pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta masyarakat yang mencari pekerjaan.

Ketimpangan antara tingginya pasokan tenaga kerja dan lambatnya pertumbuhan lapangan kerja memicu persaingan ketat di pasar kerja, di mana lulusan perguruan tinggi bahkan harus bersaing mengisi posisi yang sebelumnya diperuntukkan bagi lulusan sekolah menengah.

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) R. Agus Sartono menilai ketimpangan ini dipicu oleh tiga faktor utama yang memperlambat daya serap tenaga kerja di Indonesia.

1. Otomatisasi dan Pemanfaatan Teknologi

Faktor pertama yang mempersempit peluang kerja adalah pesatnya otomatisasi. Meski efisiensi meningkat, efisiensi berbasis teknologi ini secara masif menggeser peran manusia di berbagai sektor.

"Memang, teknologi juga membuka ruang untuk perusahaan, tetapi berapa banyak orang yang tergantikan dengan mesin," ujar Agus dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Layanan pelanggan (customer service) dan sektor perbankan menjadi contoh nyata di mana interaksi langsung dengan manusia kini makin banyak digantikan oleh mesin dan platform digital.

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2. Perlambatan Industrialisasi Padat Karya

Faktor kedua adalah belum tumbuhnya industri padat karya secara optimal untuk menampung lonjakan pencari kerja tahunan.

Sektor-sektor yang memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja besar justru menghadapi tekanan berat.