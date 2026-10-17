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Warga Jogja Kini Bisa Buang Kasur dan Mebel Bekas Lewat Layanan Mas Jos, Gratis!

Sabtu, 17 Oktober 2026 – 22:10 WIB
Warga Jogja Kini Bisa Buang Kasur dan Mebel Bekas Lewat Layanan Mas Jos, Gratis! - JPNN.com Jogja
Petugas DLH Yogyakarta menjemput sampah organik kering, Senin (5/1). Foto: pemkot jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Barang-barang berukuran besar seperti kasur, bantal, mebel, hingga puing kaca yang sudah rusak kerap menjadi beban tersendiri bagi pemilik rumah.

Sampah-sampah berukuran besar itu umumnya tidak dapat diangkut oleh petugas kebersihan biasa sehingga tidak sedikit warga yang nekat membuangnya ke sungai sehingga mencemari lingkungan.

Menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menghadirkan solusi konkret lewat layanan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos).

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Layanan Tim Reaksi Cepat (TRC) ini siap menjemput dan mengangkut sampah-sampah berukuran besar (bulky waste) langsung dari pemukiman warga secara gratis.

Kepala DLH Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengungkapkan bahwa pembentukan Mas Jos dilatarbelakangi oleh maraknya temuan barang bekas berukuran besar yang dibuang sembarangan ke aliran sungai.

"Awalnya di sungai kami temukan sampah-sampah rumah tangga besar yang tidak bisa diangkut oleh transporter sampah. Waktu itu sampah terbanyak seperti kasur, bantal, mebel dan sebagainya," terang Rajwan.

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Hadirnya Mas Jos menjadi alternatif resmi dan ramah lingkungan agar masyarakat tidak lagi membuang limbah perabot ke sungai atau saluran air.

Tidak sekadar mengangkut dan membuang, DLH Kota Yogyakarta juga menggandeng mitra pengolah (offtaker) untuk mendaur ulang sampah yang terkumpul menjadi barang berguna.

Warga Kota Jogja yang punya sampah berukuran besar, tak perlu bingung. Tingga akses program Mas JOS.
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TAGS   sampah sampah lemari sampah kasur sampah anorganik mas jos Pemkot Yogyakarta DLH Yogyakarta

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