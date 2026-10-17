5 Langkah Mandiri untuk Membantu Pengolahan Sampah di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Selain menghadirkan layanan pengangkutan gratis melalui program Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta terus mengedukasi masyarakat untuk memperkuat kesadaran pengelolaan limbah secara mandiri. Langkah ini krusial dilakukan guna memangkas volume timbulan sampah langsung dari sumbernya.

Kepala DLH Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengimbau warga untuk membiasakan memilah dan mengemas sampah dengan aman sebelum dijemput petugas.

Sebagai contoh, sampah daun dianjurkan dimasukkan ke dalam karung, ranting pohon diikat rapi, sedangkan pecahan kaca wajib dikemas khusus demi keselamatan petugas di lapangan.

Melalui edukasi berkelanjutan, DLH Kota Yogyakarta mengampanyekan lima langkah sederhana yang dapat diterapkan masyarakat di rumah masing-masing:

Memilah Sampah Berdasarkan Jenis: Memisahkan limbah organik, anorganik, dan material berbahaya untuk mempermudah proses daur ulang. Menyetorkan Sampah Anorganik ke Bank Sampah: Memanfaatkan barang bekas bernilai ekonomi agar dapat diolah kembali secara produktif. Mengolah Sampah Organik: Memproses sisa buah, sayur, dan daun menjadi kompostase atau pupuk mandiri. Menghabiskan Makanan: Mencegah terjadinya food waste atau sampah sisa makanan dari meja makan. Menggunakan Wadah Berulang Kali (Reusable): Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam aktivitas harian.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan perombakan skema pelayanan. Pengangkutan sampah yang dahulu dilakukan mandiri oleh warga kini dialihkan secara kolektif melalui sekitar 1.200 transporter (penggerobak) terdaftar.

Sistem ini dibentuk untuk memastikan pemilahan berjalan optimal sebelum sampah masuk ke Unit Pengelolaan Sampah (UPS).

Tak hanya di darat, DLH turut membentengi kawasan perairan dengan memasang sekat penahan sampah (trash barrier) di sejumlah sungai besar seperti Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong. Sampah yang terjaring akan dibersihkan, dipilah, ditimbang, dan dicatat secara berkala.

Saat ini telah terpasang 18 unit trash barrier, dan DLH menargetkan penambahan sembilan unit baru sehingga totalnya mencapai 27 unit pada akhir tahun 2026.