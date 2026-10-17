Ancaman Nyata Karhutla Bagi Satwa Liar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Indonesia tidak hanya menghancurkan vegetasi dan memicu krisis asap, tetapi juga menjadi ancaman mematikan bagi keanekaragaman hayati. Penanganan karhutla kini mendesak untuk menekankan upaya pencegahan sejak dini, terutama perlindungan habitat dan keselamatan satwa liar.

Isu krusial ini dikupas mendalam oleh jajaran Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam UGM Podcast yang disiarkan pada Kamis (15/10).

Guru Besar Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) UGM sekaligus pemerhati satwa liar Raden Wisnu Nurcahyo menjelaskan bahwa karhutla merenggut kebutuhan paling mendasar bagi satwa, yakni tempat bernaung, habitat, dan sumber makanan.

"Masalah yang utama itu kehilangan sumber pakan karena kebakaran hutan," tegas Wisnu.

Dampak serius lainnya adalah musnahnya tanaman tertentu yang biasa digunakan satwa untuk perilaku pengobatan mandiri.

Selain ancaman kelaparan, satwa liar menghadapi gangguan pernapasan akibat asap tebal serta luka bakar akibat menginjak bara api yang tersembunyi di bawah tanah.

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Bahkan, banyak satwa diperkirakan mati tanpa terdeteksi di bagian dalam hutan yang sulit dijangkau petugas.

Kehancuran ekosistem ini memaksa satwa berpindah mendekati pemukiman atau lahan pertanian warga untuk mencari makan, yang berujung pada meningkatnya potensi konflik antara manusia dan satwa liar.