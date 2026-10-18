Rute Trans Jogja dari Bantul ke Candi Prambanan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelajahi Daerah Istimewa Yogyakarta kini makin mudah dan terjangkau menggunakan layanan bus Trans Jogja. Bagi masyarakat atau wisatawan yang ingin bepergian dari Kabupaten Bantul menuju kawasan Candi Prambanan, kombinasi rute Jalur 15 dan Jalur 1A menjadi pilihan transportasi publik yang efisien untuk melintasi jantung kota Yogyakarta hingga perbatasan Klaten.

Perjalanan ini menawarkan pengalaman unik, menghubungkan denyut nadi perkotaan Bantul yang kaya akan nuansa tradisional, melintasi pusat Kota Yogyakarta di sekitar Malioboro, dan berakhir di salah satu situs warisan dunia UNESCO, Candi Prambanan.

Untuk mencapai Candi Prambanan dari Bantul, penumpang perlu melakukan transit di area pusat kota, khususnya di sekitar kawasan Malioboro atau titik transit terdekat yang menghubungkan kedua koridor bus.

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1. Tahap Pertama: Dari Bantul Menuju Pusat Kota (Jalur 15)

Perjalanan dimulai dari wilayah selatan Bantul menyusuri koridor Jalur 15. Bus akan membawa penumpang melewati berbagai titik penting sebelum merapat ke kawasan Malioboro.

Titik Keberangkatan Utama: Terminal Palbapang (B) / Pasar Bantul.

Rute yang Dilalui:

Terminal Palbapang (B) → SMA N 1 Bantul I → SD Unggulan Aisyiyah 2 → Simpang Gose (Halte 1) → Tugu Adipura Bantul (Polres Bantul) → Eks. Stasiun KA Bantul → Pasar Bantul → Kantor Kapanewon Bantul → Halte SMP N 2 Bantul → Kantor Kelurahan Pendowoharjo → Kantor Badan Kesatuan Bangsa & Politik → Simpang Kasongan → Pasar Niten → Simpang Dongkelan → Park and Ride Dongkelan (Pasty) → Dukuh (Timur) → Halte Gereja Pugeran → Portable Tamansari → Halte Ngabean → KHA Dahlan (Selatan) → Halte Malioboro 3.

2. Tahap Kedua: Melanjutkan ke Candi Prambanan (Jalur 1A)

Setibanya di Halte Malioboro 3, penumpang dapat berpindah (transit) ke armada Jalur 1A yang mengarah ke timur laut menuju kawasan Prambanan.

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Rute Lanjutan:

Halte Malioboro 3 → Taman Pintar → TPB Jl. Mayor Suryotomo 1 → Halte Progo → Halte Jl. Mataram Hotel Akur → Portable Teras Malioboro 2 → Eks Menara Kopi (Utara) → Halte Kridosono → Halte TJ YKPN → TPB Demangan → Halte TJ Solo (SMA Debrito) → Ambarukmo Plaza 2 → Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan) → Halte Janti Utara → TPB Manna Kampus → Transmart Maguwo → Kantor Wilayah DJPb → Halte Jl. Solo Maguwo → Halte TJ Bandara Adisucipto → TPB Makam Sorogenen → TPB Jl. Solo KR 1 → BPD Kalasan → TPB Jl. Solo Kalasan → TPB Rs. Bhayangkara → TPB Edotel Kalasan 1 → Terminal Prambanan.

Dari Terminal Prambanan, pengunjung hanya perlu berjalan kaki dalam jarak yang relatif dekat untuk tiba di gerbang masuk kompleks wisata Candi Prambanan.

Layanan Trans Jogja menerapkan tarif terjangkau yang dapat dibayarkan menggunakan uang elektronik (e-money) maupun QRIS, membuat proses naik bus menjadi lebih praktis tanpa perlu repot menyiapkan uang pas.