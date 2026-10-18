Jadwal Film Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 18 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mengisi liburan akhir pekan bersama keluarga maupun teman di Daerah Istimewa Yogyakarta kini makin seru dengan beragam pilihan film menarik yang sedang tayang di layar lebar.
Mulai dari genre horor lokal yang memicu adrenalin, laga penuh aksi, drama keluarga yang menyentuh hati, hingga film komedi segar siap menghibur para pecinta sinema pada Minggu, 18 Oktober 2026.
Berikut adalah sajian informasi jadwal tayang film di lima jaringan bioskop utama Yogyakarta, meliputi Plaza Ambarukmo (Cinepolis), Empire XXI, Jogja City Mall (JCM), Pakuwon Mall (CGV), dan Transmart Maguwo (CGV).
1. Plaza Ambarukmo (Cinepolis)
Bagi warga Yogyakarta yang ingin menikmati tayangan film seusai berbelanja di Plaza Ambarukmo, berikut adalah jadwal tayang untuk hari ini:
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R13+ | 100 Menit)
Jadwal: 12:00 | 14:20 | 16:10 | 16:40 | 18:30 | 19:00 | 20:50 | 21:20
Ghosthing (R17+ | 93 Menit)
Jadwal: 12:10 | 14:10
Other Mommy (R17+ | 94 Menit)
Jadwal: 12:30 | 14:25 | 16:20 | 18:15 | 20:10
Resident Evil (R13+ | 103 Menit)
Jadwal: 12:40 | 14:35 | 16:30 | 18:25 | 20:20
Bapak Paling Jujur (R13+ | 103 Menit)
Jadwal: 12:50 | 14:55 | 17:00 | 19:05 | 21:10
Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari Minggu, 18 Oktober 2026. Ada banyak pilihan genre film menarik.
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