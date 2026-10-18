Hiu Tutul Terdampar di Pantai Parangkusumo Bantul, Petugas Kewalahan Mengevakuasi

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seekor hiu tutul berukuran besar terdampar di Pantai Parangkusumo, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul pada Minggu (18/10).

Petugas lalu berupaya mengembalikan hiu tersebut ke laut, tetapi masih kewalahan karena ukuran hiu yang besar dan kondisi laut tengah surut.

Berdasarkan laporan yang diterima, hiu tutul tersebut berukuran sekitar 6 meter.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan hiu tutul masih terdampar di bibir pantai.

"Petugas bersama Sarlinmas dan masyarakat telah berupaya mendorong hiu tutul tersebut agar kembali ke tengah laut. Upaya tersebut belum berhasil," katanya.

Proses evakuasi ini menurutnya membutuhkan penanganan secara berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi satwa.

Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DIY untuk mengambil langkah penanganan lebih lanjut.

Masyarakat yang berada di sekitar juga diimbau untuk menjaga jarak dan tidak melakukan tindakan sendiri. (mcr25/jpnn)