Pemotor Tewas dalam Kecelakaan Tunggal di Jalan Jogja-Magelang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor meregang nyawa setelah mengalami kecelakaan di Jalan Jogja-Magelang, Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman pada Sabtu (17/10).

Kecelakaan sekitar pukul 13.30 WIB tersebut menewaskan seorang remaja perempuan berinisial SDAS.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan korban mengendarai kendaraannya dari arah selatan menuju utara.

"Kendaraan diduga terlalu ke tepi jalan dan oleng ke kiri hingga membentur pembatas jalan," katanya.

Kemudian, korban terjatuh sehingga mengalami cedera berat di bagian kepala.

"Korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk tetap berkonsentrasi saat berkendara.

Selain itu, pengendara sepeda motor diingatkan agar selalu memakai helm standar dan memenuhi persyaratan berkendara. (mcr25/jpnn)