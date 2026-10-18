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Pemotor Tewas dalam Kecelakaan Tunggal di Jalan Jogja-Magelang

Minggu, 18 Oktober 2026 – 16:15 WIB
Pemotor Tewas dalam Kecelakaan Tunggal di Jalan Jogja-Magelang - JPNN.com Jogja
Lokasi kecelakaan lalu lintas di Jalan Jogja-Magelang pada Sabtu (17/10). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor meregang nyawa setelah mengalami kecelakaan di Jalan Jogja-Magelang, Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman pada Sabtu (17/10).

Kecelakaan sekitar pukul 13.30 WIB tersebut menewaskan seorang remaja perempuan berinisial SDAS.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan korban mengendarai kendaraannya dari arah selatan menuju utara.

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"Kendaraan diduga terlalu ke tepi jalan dan oleng ke kiri hingga membentur pembatas jalan," katanya. 

Kemudian, korban terjatuh sehingga mengalami cedera berat di bagian kepala.

"Korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara," ujarnya. 

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Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk tetap berkonsentrasi saat berkendara. 

Selain itu, pengendara sepeda motor diingatkan agar selalu memakai helm standar dan memenuhi persyaratan berkendara. (mcr25/jpnn)

Seorang remaja perempuan meninggal dunia dalam kecelakaan di Jalan Jogja-Magelang.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   sleman kecelakaan remaja jalan jogja magelang kecelakaan jogja

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