Transaksi Kredit Selama BIK DIY Tembus Rp 1,5 Triliun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat capaian gemilang dalam sektor inklusi keuangan sepanjang perhelatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026.

Berdasarkan laporan dari 55 lembaga jasa keuangan di DIY selama periode 1 September hingga 17 Oktober 2026, total penyaluran kredit pembiayaan sukses menembus angka Rp 1,5 triliun yang melibatkan 18.637 debitur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala OJK DIY Eko Yunianto saat puncak acara BIK 2026 yang dipusatkan di Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, Yogyakarta, Minggu (18/10).

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"Berdasarkan laporan data dari 55 lembaga jasa keuangan di DIY selama periode BIK, kami mencatat pencapaian sangat positif. Capaian inklusi keuangan melalui kredit pembiayaan tercatat 18.637 debitur, dengan total nilai Rp 1,5 triliun," ujar Eko.

Eko memaparkan penyaluran kredit pembiayaan tersebut terbagi ke dalam beberapa program utama, di antaranya:

Kredit Usaha Rakyat (KUR): Sebanyak 13.283 debitur dengan total plafon mencapai Rp 718 miliar.

Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir: Sebanyak 1.479 debitur dengan total plafon Rp 148 miliar.

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR): Sebanyak 57 debitur dengan total plafon Rp 94 miliar.

Kredit Lainnya: Sebanyak 3.818 debitur dengan total plafon Rp 549 miliar.

Selain itu, penyaluran kredit khusus kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercatat sebesar Rp 296 miliar yang disalurkan kepada 3.079 pelaku usaha.

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Selain pembiayaan, capaian positif juga terlihat dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga serta sektor pasar modal dan perasuransian di wilayah DIY.

Pembukaan rekening tabungan Simpel mencapai 694.565 rekening, tabungan anak selain Simpel bertambah 1.891 rekening, tabungan Si Muda bertambah 674 rekening, serta tabungan emas sebanyak 1.236 rekening.