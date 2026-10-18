Pesan Sultan HB X Kepada Warga Jogja Soal Keuangan: Gemi, Nastiti, Ngati-ati

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan arahan penting kepada seluruh lapisan masyarakat dan keluarga di Yogyakarta agar senantiasa bijak, cermat, dan berhati-hati dalam mengelola keuangan sehari-hari.

Pesan mendalam tersebut disampaikan Sri Sultan dalam sambutannya pada acara Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang berlangsung di Yogyakarta, Minggu (18/10).

"Dalam khasanah budaya Jawa, dikenal falsafah Gemi, Nastiti, Ngati-ati. Maka, saya ingin mengajak untuk membawa nilai tersebut lebih dekat kepada keputusan keuangan sehari-hari," tutur Sri Sultan.

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Sri Sultan memperinci makna ketiga nilai budaya Jawa tersebut dalam konteks literasi dan inklusi keuangan era modern.

Gemi mengajarkan kebijaksanaan dalam memanfaatkan pendapatan. Keluarga diajak untuk mampu membedakan kebutuhan utama dengan keinginan, serta disiplin menyisihkan sebagian penghasilan untuk masa depan.

"Kemampuan mengendalikan pengeluaran merupakan bekal untuk menentukan arah kehidupan sendiri," tegas Sultan.

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Nastiti mengajarkan kecermatan sebelum mengambil keputusan keuangan. Saat memilih produk tabungan, pembiayaan, asuransi, maupun investasi, masyarakat diimbau memahami secara utuh manfaat, kewajiban, biaya, hingga risiko yang menyertainya.

Ngati-ati mengingatkan pentingnya kewaspadaan di tengah berbagai kemudahan layanan keuangan.