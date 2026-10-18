OJK DIY: Ingat Prinsip 2L Saat Berinvestasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan di era keuangan digital.

Penegasan ini disampaikan dalam perhelatan Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Yogyakarta, Minggu (18/10).

Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengingatkan bahwa di balik berbagai kemudahan dan kecepatan akses keuangan digital saat ini, terdapat berbagai potensi risiko yang perlu dipahami dan diwaspadai secara seksama oleh masyarakat.

"Di balik berbagai kemudahan akses keuangan digital yang dinikmati saat ini terdapat risiko yang perlu dipahami dan diwaspadai. Kami mengingatkan kembali agar masyarakat tidak mudah tergiur iming-iming investasi dengan penawaran keuntungan tinggi yang tidak wajar," ujar Eko.

Ia juga menekankan pentingnya membentengi diri dari ancaman pinjaman online (pinjol) ilegal, judi online berkedok gim online, serta selalu menjaga kerahasiaan data pribadi.

Guna meminimalkan risiko menjadi korban penipuan, OJK DIY meminta masyarakat selalu memegang teguh prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis, sebelum memutuskan untuk bertransaksi atau menggunakan produk jasa keuangan.

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Legal berarti memastikan keabsahan dan kelegalan lembaga penyedia layanan jasa keuangan dengan memilih perusahaan yang terdaftar dan berizin resmi dari otoritas berwenang.

Logis berarti rasional dalam berpikir. Keuntungan yang ditawarkan harus masuk akal dan sesuai dengan tingkat risiko investasi.