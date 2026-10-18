Proyek Infrastruktur BKK di Bantul Rampung, Langsung Disidak Disnakertrans

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seluruh pekerjaan fisik program padat karya infrastruktur Bantuan Keuangan Khusus (BKK) DIY 2026 di Kabupaten Bantul resmi diselesaikan.

Menandai berakhirnya masa pengerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul langsung menerjunkan tim teknis untuk melakukan inspeksi dan pengukuran ulang (stock opname) guna memastikan hasil pembangunan sesuai dengan gambar desain.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul Agung Kurniawan mengungkapkan bahwa sebelum pengerjaan dimulai, setiap kelompok masyarakat pelaksana telah dibekali gambar desain sebagai pedoman kerja.

“Pada tahap akhir ini kami ukur kembali, stock opname setiap pembangunan infrastruktur itu kami ukur ulang, kemudian kami cocokkan dengan gambar desain," kata Agung di Bantul, Minggu (18/10).

Agung menjelaskan kegiatan pengukuran ulang dilakukan serentak setelah masa pengerjaan fisik berakhir.

Pelaksanaan padat karya infrastruktur yang tersebar di 124 lokasi se-Kabupaten Bantul sendiri telah berlangsung sejak 28 September hingga 17 Oktober 2026.

Melalui stock opname, petugas teknis mencocokkan jumlah dan volume hasil pengerjaan, seperti corblok jalan, talud, hingga saluran drainase dengan dokumen rencana awal.

"Jadi, kami cocokkan dengan gambar desain baik secara jumlah maupun volumenya. Dari pencocokan volume itu nanti kami tahu istilahnya volume-volume pekerjaan yang telah menjadi pengembangan atau ada swadaya masyarakat," jelasnya.