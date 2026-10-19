Rute Trans Jogja dari Bantul ke UGM, Transit 2 Kali

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Konektivitas moda transportasi umum di Daerah Istimewa Yogyakarta kini makin memudahkan mobilitas masyarakat, khususnya para pelajar dan mahasiswa.

Bagi masyarakat yang ingin bepergian dari Kabupaten Bantul menuju kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM), layanan koridor bus Trans Jogja menyediakannya melalui skema transit yang efisien dan terintegrasi.

Perjalanan dari pusat Kota Bantul menuju UGM dapat ditempuh dengan memanfaatkan integrasi beberapa jalur utama, yaitu Jalur 15, Jalur 2B, dan Jalur 12.

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1. Tahap Pertama: Jalur 15 (Bantul menuju Pusat Kota Yogyakarta)

Masyarakat dapat naik dari area Bantul menggunakan Jalur 15. Jalur ini melewati berbagai titik strategis di Bantul hingga masuk ke jantung Kota Yogyakarta:

Titik Keberangkatan (Bantul): Halte SMP N 2 Bantul, Kantor Kapanewon Bantul, Pasar Bantul, Eks Stasiun KA Bantul, Tugu Adipura Bantul, Simpang Gose, Terminal Palbapang, SMA N 1 Bantul, Kantor Kelurahan Pendowoharjo, Simpang Kasongan, Pasar Niten, hingga TPB Pasty.

Arah Kota Yogyakarta: Bus melintasi Halte Ngabean, KHA Dahlan, Taman Pintar, Jl. Suryotomo, Jl. Mataram, hingga kawasan Malioboro (Teras Malioboro 2, Malioboro 1, Malioboro 2 Kepatihan, dan Malioboro 3).

Titik Transit Pertama: Penumpang disarankan turun di Halte Ngabean atau Halte KHA Dahlan untuk berpindah ke bus berikutnya.

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2. Tahap Kedua: Jalur 2B (Menuju Area Utara / Terminal Condong Catur)

Dari titik transit (Halte Ngabean/KHA Dahlan), penumpang melanjutkan perjalanan menggunakan Jalur 2B:

Lintasan jalur: Halte KHA Dahlan (Selatan) → Halte Ngabean → TPB Pasar Serangan → SMA 1 → Cokroaminoto → AM Sangaji → Karangjati → Terminal Jombor → RRU Kentungan → Terminal Condong Catur.