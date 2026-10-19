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Jadwal Film Bioskop Jogja Hari Ini, Senin 19 Oktober 2026

Senin, 19 Oktober 2026 – 11:00 WIB
Jadwal Film Bioskop Jogja Hari Ini, Senin 19 Oktober 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop Jogja hari ini. Foto: CGV Pakuwon Mall

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Memasuki awal pekan, deretan bioskop di Yogyakarta kembali menghadirkan variasi film dari berbagai genre, mulai dari horor, komedi, hingga aksi blockbuster.

Bagi pencinta sinema yang ingin menikmati film di layar lebar hari ini, Senin (19/10/2026), berikut daftar lengkap jadwal penayangan di bioskop-bioskop Yogyakarta.

1. Plaza Ambarukmo XXI (Plaza Ambarukmo)
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R13+ | 100 Min)
Jam Tayang: 12:00 | 14:20 | 16:40 | 19:00 | 21:20

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Ghosting (R17+ | 93 Min)
Jam Tayang: 12:30 | 14:30

Other Mommy (R17+ | 94 Min)
Jam Tayang: 12:30 | 14:25 | 16:20 | 18:15 | 20:10

Resident Evil (R13+ | 103 Min)
Jam Tayang: 12:40 | 14:35 | 16:30 | 18:25 | 20:20

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Bapak Paling Jujur (R13+ | 106 Min)
Jam Tayang: 12:50 | 14:55 | 17:00 | 19:05 | 21:10

Whalefall
Jam Tayang: 16:35 | 18:45 | 20:55

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja hari ini, Senin 19 Oktober 2026.
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