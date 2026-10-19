Soal Rencana Gaji ASN Dibayar Via Kopdes, Gubernur DIY Bilang Begini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui koperasi desa.

Menurut Sri Sultan, rencana perubahan dalam pembayaran gaji tersebut harus memiliki mekanisme yang jelas terlebih dahulu.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pemerintah kan belum. Ya kan? Itu masih menjadi pemikiran, gitu. Kami menunggu kebijakannya saja,” katanya, Minggu (18/10).

Baginya kepastian keputusan ini penting supaya mekanisme dan sistem pengelolaan yang bakal diterapkan berjalan secara jelas.

“SK-nya kan belum keluar,” ucap Sultan HB X.

Selain itu, ia juga menyoroti keterlibatan perbankan dalam skema pembayaran gaji ASN.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto sebelumnya menentang wacana pembayaran gaji ASN melalui kopdes.