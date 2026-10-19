JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Razia Tempat Hiburan Malam di DIY, Puluhan Pengunjung Jalani Tes Urine

Razia Tempat Hiburan Malam di DIY, Puluhan Pengunjung Jalani Tes Urine

Senin, 19 Oktober 2026 – 11:25 WIB
Razia Tempat Hiburan Malam di DIY, Puluhan Pengunjung Jalani Tes Urine - JPNN.com Jogja
Polisi melakukan tes urine sejumlah pengunjung tempat hiburan malam pada Sabtu (17/10). Foto: Humas Polda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polisi merazia sejumlah tempat hiburan malam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (17/10) dini hari.

Razia yang dilakukan Polda DIY dan jajaran polres itu bertujuan mencegah peredaran narkotika di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Sleman, puluhan orang di tempat hiburan malam menjalani tes urine. Hasilnya satu orang terindikasi positif amphetamine.

Baca Juga:

Kegiatan razia juga dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Kota Jogja. Semua pengunjung yang dites urine dinyatakan negatif.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan mengatakan razia ini sebagai langkah preventif pihaknya dalam mencegah peredaran narkotika dan penyalahgunaan obat terlarang.

"Kami ingin memastikan tempat-tempat hiburan tidak menjadi ruang bagi penyalahgunaan narkotika," ujar Ihsan.

Baca Juga:

Dia menekankan bahwa upaya pemberantasan narkotika tidak sekadar menindak, tetapi juga dengan mengedepankan pencegahan.

"Kami mengimbau masyarakat termasuk pengelola dan pengunjung tempat hiburan untuk bersama-sama menjaga lingkungan tetap aman dan bersih dari narkotika," ujarnya.

Polda DIY bersama jajarannya merazia sejumlah tempat hiburan malam untuk mendeteksi peredaran narkoba. Puluhan pengunjung menjalani tes urine.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Polda DIY razia narkotika Jogja tempat hiburan malam narkoba jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU