Razia Tempat Hiburan Malam di DIY, Puluhan Pengunjung Jalani Tes Urine

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polisi merazia sejumlah tempat hiburan malam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (17/10) dini hari.

Razia yang dilakukan Polda DIY dan jajaran polres itu bertujuan mencegah peredaran narkotika di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Sleman, puluhan orang di tempat hiburan malam menjalani tes urine. Hasilnya satu orang terindikasi positif amphetamine.

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Kegiatan razia juga dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Kota Jogja. Semua pengunjung yang dites urine dinyatakan negatif.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan mengatakan razia ini sebagai langkah preventif pihaknya dalam mencegah peredaran narkotika dan penyalahgunaan obat terlarang.

"Kami ingin memastikan tempat-tempat hiburan tidak menjadi ruang bagi penyalahgunaan narkotika," ujar Ihsan.

Dia menekankan bahwa upaya pemberantasan narkotika tidak sekadar menindak, tetapi juga dengan mengedepankan pencegahan.

"Kami mengimbau masyarakat termasuk pengelola dan pengunjung tempat hiburan untuk bersama-sama menjaga lingkungan tetap aman dan bersih dari narkotika," ujarnya.