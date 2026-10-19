Cak Imin: Pemerintah Ingin Jumlah Penerima Bansos Kian Menurun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah ingin menekan jumlah penerima bantuan sosial (bansos) yang saat ini mencapai sekitar 22,5 juta orang.

Penurunan angka tersebut ditargetkan tercapai melalui optimalisasi berbagai program pemberdayaan masyarakat agar warga dapat hidup mandiri dan sejahtera.

"Kami akan dorong terus, kerja keras, usahakan tiap tahun dari 22,5 juta itu akan terus menurun jumlahnya menjadi masyarakat yang kuat dan mandiri," ujar sosok yang akrab disapa Cak Imin.

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri acara Khataman Al-Qur’an bil Hifzhi dan Silaturahim Nasional III Jam’iyah Mudarasatil Qur’an lil Hafidzat (JMQH) di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (18/10).

Menurut Cak Imin, penurunan angka penerima bansos merupakan indikator utama keberhasilan program pemberdayaan.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat mampu meningkatkan taraf hidupnya hingga keluar dari garis kemiskinan.

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"Itulah yang disebut pemberdayaan, di mana seluruh masyarakat harus naik kelas dengan berbagai kekuatannya untuk mandiri, tangguh, dan produktif," jelasnya.

Ia pun mendorong agar masyarakat Indonesia tidak sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan berperan aktif sebagai subjek pembangunan.