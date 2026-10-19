Volume Kubah Barat Daya Merapi Berkurang, BPPTKG Ingatkan Status Masih Siaga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan bahwa aktivitas Gunung Merapi periode 9 hingga 15 Oktober 2026 masih tergolong cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengonfirmasi bahwa status Gunung Merapi saat ini masih dipertahankan pada level III atau siaga.

Berdasarkan hasil survei menggunakan pesawat tanpa awak (drone) yang dilaksanakan pada 8 Oktober 2026, terjadi perubahan pada volume kubah lava di puncak Merapi.

"Hasil analisis foto udara menunjukkan volume Kubah Barat Daya berkurang sekitar 4.700 meter kubik sehingga kini menjadi sebesar 4.178.000 meter kubik," ujar Agus Budi Santoso pada Minggu (18/10).

Sedangkan untuk pengukuran Kubah Tengah sempat terhalang asap kawah sehingga volumenya diperkirakan masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu sebesar 2.369.600 meter kubik.

Hasil analisis foto termal mencatat suhu maksimal Kubah Barat Daya mencapai 308,8 derajat celsius, sedangkan suhu tertinggi di Kubah Tengah terukur sebesar 277 derajat Celsius.

Sepanjang periode pengamatan sepekan terakhir, Gunung Merapi teramati mengeluarkan asap berwarna putih tipis hingga tebal dengan tinggi bervariasi antara 10 hingga 200 meter di atas puncak.

Guguran lava teramati meluncur beberapa kali ke sejumlah hulu sungai, di antaranya: