Tol Jogja-Solo di Kronggahan Sudah 89,4 Persen, Bulan Depan Serah Terima ke Jasa Marga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) terus memacu pengerjaan konstruksi Tol Jogja-Solo Seksi 2 Paket 2.2 di wilayah Kronggahan, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Progres pembangunan hingga saat ini telah mencapai 89,4 persen.

Humas PT Adhi Karya Proyek Tol Jogja-Solo Seksi 2 Paket 2.2 Agung Murhandjanto mengatakan bulan depan rencananya akan dilakukan provisional hand over (PHO) atau serah terima sementara kepada Jasa Marga.

Serah terima ini menjadi bentuk tanggung jawab mereka kepada Jasa Marga selama proyek pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.

"Setelah PHO akan ada uji laik fungsi (ULF). Setelah itu, nanti yang mempunyai kewenangan memfungsionalkan ada di tangan Jasa Marga Jogja-Solo. Kami sebagai kontraktor hanya semaksimal mungkin menyelesaikan target-target pekerjaan yang dibebankan," kata Agung, Senin (19/10).

Menurut Agung, saat ini pihaknya fokus pada tahap pengaspalan dan proses rigid pavement atau pengerasan jalan menggunakan beton.

"Kami fokus ke pengaspalan yang tidak di rigid sama pengaspalan di jembatan-jembatan yang sambungan itu, kan, harus diaspal. Sama yang ada di elevated atau tol melayang harus diaspal semua," ujarnya.

Selain itu, progres pengaspalan jalur keluar dan masuk tol juga sedang dikebut pengerjaannya demi mengejar target fungsional. (mcr25/jpnn)