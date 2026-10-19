50 Anak di Pesisir Bantul dapat Ikut Sunat Massal Gratis

jogja.jpnn.com, BANTUL - Lima puluh anak yang bermukim di kawasan pesisir Kabupaten Bantul mendapatkan layanan sunat gratis. Kegiatan sosial yang diinisiasi oleh Persatuan Ahli Bedah Indonesia (PABI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini digelar sebagai wujud pengabdian masyarakat sekaligus bentuk dukungan terhadap pemerataan akses pelayanan kesehatan.

Ketua PABI DIY Budi Cahyono Putro menyampaikan bahwa bakti sosial tersebut dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih, Pantai Pandansimo, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, pada Minggu (18/10).

"Kegiatan ini merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI)," ujar Budi di Bantul, Senin (19/10).

Budi menjelaskan aksi sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian tenaga medis dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat, terutama keluarga nelayan dan warga di wilayah pesisir.

Menurutnya, peran serta pengabdian seorang dokter tidak terbatas di dalam ruang operasi atau rumah sakit saja, melainkan harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan.

"Kami ingin memastikan bahwa semangat pengabdian profesi kedokteran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membantu keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama menyiapkan generasi muda yang sehat," tuturnya.

Selain untuk memastikan kesehatan anak-anak pesisir, Budi menyebut bakti sosial ini juga diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.

Menurutnya, masyarakat di wilayah pesisir sudah sepatutnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.