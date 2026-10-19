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Ingin Mengulang Prestasi 2017, Pemkab Gunungkidul Gelar Festival Dalang Anak

Senin, 19 Oktober 2026 – 19:35 WIB
Ingin Mengulang Prestasi 2017, Pemkab Gunungkidul Gelar Festival Dalang Anak - JPNN.com Jogja
Festival Pedalangan Anak dan Remaja Gunungkidul 2026. Foto: Humas Pemkab Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), resmi menggelar Festival Pedalangan Anak dan Remaja 2026.

Ajang ini diselenggarakan sebagai langkah nyata untuk mendorong pelestarian seni pewayangan sekaligus mencetak generasi penerus seni tradisi di kalangan generasi muda.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Agung Danarto mengatakan festival ini berlangsung selama empat hari, mulai 19 hingga 22 Oktober 2026.

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Melalui kegiatan ini, Pemkab Gunungkidul berupaya menyiapkan calon-calon dalang muda yang berprestasi dan berkualitas.

"Harapannya festival ini dapat melahirkan dalang-dalang berkualitas yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional," ujar Agung di Gunungkidul, Senin (19/10).

Agung mengingatkan bahwa Gunungkidul memiliki rekam jejak yang membanggakan, salah satunya pernah meraih predikat Juara Umum dalam ajang pedalangan internasional pada 2017.

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Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi anak-anak dan remaja untuk terus mengasah kemampuan mereka.

"Pengembangan seni pedalangan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kesenian tradisional tetap hidup dan memiliki penerus di tengah pesatnya perkembangan zaman," tegasnya.

Pemkab Gungukidul menggelar Festival Pedalangan Anak dan Remaja 2025. Ingin prestasi 2017 silang kembali terulang.
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