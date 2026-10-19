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Dubes RI untuk Suriname Bertemu Sultan HB X, Bahas Pelestarian Budaya Jawa

Senin, 19 Oktober 2026 – 20:50 WIB
Dubes RI untuk Suriname Bertemu Sultan HB X, Bahas Pelestarian Budaya Jawa - JPNN.com Jogja
Dubes RI untuk Republik Suriname Agus Priono (tengah) bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelestarian budaya Jawa di Republik Suriname.

Langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi pengisian materi kebudayaan pada program siaran radio dan televisi di negara tersebut.

Komitmen tersebut disampaikan seusai audiensi antara Duta Besar RI untuk Republik Suriname Agus Priono dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (19/10).

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Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan bahwa Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberi arahan langsung agar Pemerintah DIY memfasilitasi upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Suriname dalam merawat dan mengenalkan budaya Jawa.

"Nanti kami akan siapkan bahan-bahannya melalui Kepala Dinas Kebudayaan untuk mengisi acara kebudayaan, baik itu di radio maupun di TV yang ada di sana," kata Ni Made.

Ia menambahkan pengayaan materi yang bervariasi dan dinamis sangat penting agar promosi budaya Yogyakarta tetap relevan bagi generasi muda Suriname, sekaligus memicu ketertarikan mereka untuk mendalami tradisi Jawa.

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"Saya kira kolaborasi atau dukungan materi dengan beraneka ragam. Ini akan berkembang terus dan tidak membosankan. Mungkin juga ini akan mempengaruhi minat masyarakat di Suriname untuk lebih mendalami budaya Jawa," jelasnya.

Duta Besar RI untuk Republik Suriname Agus Priono memaparkan bahwa masyarakat keturunan Indonesia merupakan kelompok etnis terbesar ketiga di Suriname.

Dubes RI untuk Republik Suriname bertemu dengan Sri Sultan HB X untuk membahas pengembangan budaya Jawa di Suriname.
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