JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Proyek PSEL TPA Piyungan Dimulai, Tanah Digali dan Diuruk

Proyek PSEL TPA Piyungan Dimulai, Tanah Digali dan Diuruk

Senin, 19 Oktober 2026 – 21:15 WIB
Proyek PSEL TPA Piyungan Dimulai, Tanah Digali dan Diuruk - JPNN.com Jogja
Pemandangan dari ketinggian di sekitar lokasi TPA Piyungan. Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan persiapan proyek pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan terus berjalan.

Pemerintah setempat menyebut bahwa telah menggelar sosialisasi secara bertahap kepada warga di sekitar lokasi pembangunan.

Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho menyampaikan bahwa sosialisasi kepada masyarakat dirancang dalam dua tahap.

Baca Juga:

“Sudah komitmen dan sudah dirancang. Jadi, sosialisasi itu dilakukan dua tahap," kata Bambang di Bantul, Senin (19/10).

Bambang mengatakan sosialisasi tahap pertama telah dilaksanakan sebelum pengerjaan penggalian dan pengurukan (cut and fill) dimulai pada 1 Oktober lalu.

Agenda tersebut melibatkan masyarakat dari wilayah terdampak, seperti Kalurahan Bawuran, Kalurahan Sitimulyo, serta kawasan di sekitarnya.

Baca Juga:

Sedangkan sosialisasi tahap kedua dijadwalkan berlangsung setelah proses cut and fill selesai, yang ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026.

Tahapan ini bertujuan mengedukasi warga mengenai pengerjaan konstruksi fisik dan infrastruktur gedung utama PSEL.

Pembangunan proyek PSEL di TPA Piyungan sudah masuk ke tahap penggalian dan pengurukan tanah. DLH sebut sosialisasi sudah digelar.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   psel proyek psel psel jogja pengolah sampah energi listrik tpa Piyungan dlh bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU