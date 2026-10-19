Proyek PSEL TPA Piyungan Dimulai, Tanah Digali dan Diuruk

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan persiapan proyek pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan terus berjalan.

Pemerintah setempat menyebut bahwa telah menggelar sosialisasi secara bertahap kepada warga di sekitar lokasi pembangunan.

Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho menyampaikan bahwa sosialisasi kepada masyarakat dirancang dalam dua tahap.

“Sudah komitmen dan sudah dirancang. Jadi, sosialisasi itu dilakukan dua tahap," kata Bambang di Bantul, Senin (19/10).

Bambang mengatakan sosialisasi tahap pertama telah dilaksanakan sebelum pengerjaan penggalian dan pengurukan (cut and fill) dimulai pada 1 Oktober lalu.

Agenda tersebut melibatkan masyarakat dari wilayah terdampak, seperti Kalurahan Bawuran, Kalurahan Sitimulyo, serta kawasan di sekitarnya.

Sedangkan sosialisasi tahap kedua dijadwalkan berlangsung setelah proses cut and fill selesai, yang ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026.

Tahapan ini bertujuan mengedukasi warga mengenai pengerjaan konstruksi fisik dan infrastruktur gedung utama PSEL.