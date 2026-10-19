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Bantul Jadi Daerah Tanpa Hujan Terlama, Dropping Air Digencarkan

Senin, 19 Oktober 2026 – 21:34 WIB
Bantul Jadi Daerah Tanpa Hujan Terlama, Dropping Air Digencarkan - JPNN.com Jogja
Kekeringan karena kemarau panjang. Foto : Ricardo/JPNN.con

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengoptimalkan upaya penyediaan dan penyaluran air bersih bagi wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.

Langkah ini diambil merespons penetapan Kabupaten Bantul sebagai wilayah dengan durasi Hari Tanpa Hujan (HTH) terlama di Indonesia.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengonfirmasi kondisi cuaca ekstrem yang melanda wilayahnya sepanjang tahun ini.

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Kendati demikian, Pemkab Bantul optimistis krisis air bersih dapat teratasi melalui distribusi air tangki (dropping) dan pembuatan sumur bor.

"Ya, itu fakta yang kami terima seperti itu. Akan tetapi, kondisi semacam ini tidak tetap. Saya yakin dengan adanya penyediaan air, baik dropping maupun sumur pompa yang ada di masyarakat, kami masih bisa mengatasi krisis air ini," ujar Abdul Halim di Bantul, Senin (19/10).

Abdul Halim menyebut penyaluran air bersih akan terus digencarkan hingga memasuki musim penghujan.

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"Kami masih mampu untuk terus melakukan dropping air di daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Insyaallah ini sebentar lagi sudah memasuki musim hujan," tambahnya.

Berdasarkan data durasi HTH BMKG per 10 Oktober 2026, Kabupaten Bantul mencatatkan rekor waktu tanpa hujan terpanjang di Indonesia, yaitu mencapai 161 hari.

Kabupaten Bantul jadi daerah dengan durasi hari tanpa hujan terlama di Indonesia. Pemkab Bantul menggencarkan dropping air.
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TAGS   hari tanpa hujan kabupaten bantul kemarau jogja hth terlama Pemkab Bantul Bupati Bantul

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