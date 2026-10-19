Proyek Infrastruktur BKK 2026 Rampung, Kini Jadi Tanggung Jawab Pemerintah Desa

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengumumkan bahwa seluruh pengerjaan fisik program padat karya infrastruktur Bantuan Keuangan Khusus (BKK) DIY tahun anggaran 2026 telah rampung.

Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana tersebut segera diserahterimakan kepada pemerintah kalurahan (desa) setempat.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul Agung Kurniawan mengungkapkan bahwa seluruh pekerjaan fisik di 124 lokasi telah diselesaikan pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

“Infrastrukturnya kami serahkan kepada kalurahan setempat. Nanti akan kami tuangkan dalam berita acara," kata Agung di Bantul, Senin (19/10).

Penandatanganan berita acara serah terima tersebut akan dilakukan oleh Kepala Disnakertrans Bantul dengan sepengetahuan Panewu (Camat) setempat sebelum diserahkan ke kalurahan masing-masing.

"Harapannya nanti masyarakat selaku pengguna manfaat dan juga kalurahan selaku pemangku wilayah bisa menggunakan, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun melalui kegiatan perluasan kerja padat karya infrastruktur ini," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur padat karya di 124 titik tersebut mencakup pembuatan fasilitas publik seperti jalan cor blok, talud, dan saluran drainase.

Pengerjaan dilakukan secara serentak oleh kelompok masyarakat setempat selama 18 hari kerja, terhitung mulai 28 September hingga 17 Oktober 2026.