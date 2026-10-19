4 Mahasiswa UGM Bakal ke Jerman untuk Presentasi Pergerakan Air di Luar Angkasa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Empat mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam tim Gadjah Mada Aerospace Team (GMAT) terpilih untuk mengikuti program internasional bergengsi Fellowship Programme for Drop Tower Experiment Series (DropTES).

Program penelitian kondisi mikrogravitasi ini diselenggarakan oleh United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) bekerja sama dengan Center of Applied Space Technology and Microgravity (ZARM), Universitas Bremen, Jerman.

Melalui program ini, tim GMAT UGM akan menguji langsung bagaimana air bergerak di antara butiran pasir silika ketika diberi getaran mekanis dalam kondisi hampir tanpa gravitasi. Eksperimen ini dijadwalkan berlangsung di Bremen Drop Tower, Jerman, pada Februari 2027 mendatang.

Penelitian mereka berjudul “Experimental Investigation of Moisture Redistribution in Partially Saturated Granular Media under Mechanical Excitation in Microgravity”. Pasir silika dipilih karena dapat merepresentasikan material regolit yang terdapat di permukaan Bulan dan Mars.

Anggota tim GMAT Rendy Dwi Nugraha menjelaskan bahwa gagasan ini lahir dari ketertarikan mereka terhadap eksplorasi antariksa, termasuk program Artemis.

"Dari sejumlah penelitian terdahulu, kami melihat masih ada aspek yang bisa dikembangkan melalui eksperimen mikrogravitasi. Kami ingin mengetahui bagaimana perilaku material tersebut ketika berada dalam kondisi yang berbeda dari gravitasi Bumi," ujar Rendy pada Senin (19/10), dikutip dari laman resmi UGM.

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Untuk menjalankan penelitian ini, tim UGM merancang kotak eksperimen khusus yang terbagi dalam tiga ruang. Masing-masing ruang diisi pasir silika dengan tingkat kelembapan berbeda, yaitu 5 persen, 10 persen, dan 15 persen.

Saat dijatuhkan di Bremen Drop Tower, seluruh sampel akan diberi getaran alat khusus. Kamera berkecepatan tinggi dipasang untuk merekam pergerakan dan penyebaran air secara presisi.