Bukan Ilmu dan Modal, Ini yang Menentukan Keberhasilan Bisnis

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keberhasilan dalam berwirausaha tidak cukup hanya mengandalkan ide cerdas maupun pengetahuan teoritis semata, tetapi sangat ditentukan oleh keberanian untuk mengeksekusinya menjadi tindakan nyata.

Hal tersebut ditegaskan dalam kuliah umum UGMPreneurs 2026: Scaling Up UKM yang digelar di Auditorium Kamarijani Soenjoto, Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM, Sabtu (17/10).

Co-Founder sekaligus Chief Operating Officer (COO) Komunal Indonesia Rico Tedyono mengungkapkan bahwa keberanian mengambil inisiatif adalah kunci utama dalam membangun bisnis.

“Anda boleh punya modal ilmu, boleh punya alat, boleh punya apa pun, network, tetapi yang menentukan adalah eksekusi,” tegas Rico di hadapan ratusan mahasiswa UGM.

Rico mengajak para mahasiswa untuk memanfaatkan sumber daya yang ada serta memaksimalkan teknologi digital.

Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun jaringan (networking) sejak dini dan menguasai pengelolaan keuangan.

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Menurutnya, pengelolaan keuangan yang cermat dapat membantu pelaku usaha mengambil keputusan secara tepat serta mengantisipasi risiko perubahan kondisi bisnis.

Pada kesempatan yang sama, Global Marketing Director Mayora Group Ricky Afrianto menyoroti tantangan pemasaran di tengah gempuran informasi dan iklan digital yang diterima konsumen setiap hari.