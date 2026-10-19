Anggota Dewan Minta Pemkab Kulon Progo Bentuk Tim Pengawas Pertanian

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Lajiyo Yok Mulyono meminta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk segera membentuk tim khusus guna mengawal produksi padi dari dampak fenomena iklim el nino.

Langkah antisipatif ini dinilai krusial untuk mencegah gangguan ketersediaan air irigasi yang berpotensi menurunkan produktivitas pertanian serta mengancam ketahanan pangan daerah.

Lajiyo menegaskan bahwa tim pengawas khusus dari dinas terkait bertugas memantau ketersediaan pasokan air irigasi dan kesiapan sarana produksi secara langsung di lapangan selama siklus tanam berlangsung.

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"Kami menekankan jangan sampai dampak cuaca ekstrem akibat el nino memicu penurunan hasil panen padi maupun pengurangan luas areal tanam di Kabupaten Kulon Progo," ujar Lajiyo di Kulon Progo, Senin (19/10).

Saat ini, sejumlah kawasan sentra pertanian di Kulon Progo seperti Kapanewon Kalibawang, Nanggulan, dan Sentolo sudah mulai memasuki masa pengolahan lahan sawah. Namun, distribusi air di lapangan mulai menunjukkan ketimpangan.

Sebagian lahan pertanian di kawasan utara dilaporkan sudah memulai proses penanaman.

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Sebaliknya, lahan di bagian bawah (petit) masih mengalami kesulitan air sehingga petani belum bisa melakukan penyebaran bibit padi.

Menurut Lajiyo, kondisi di wilayah sentra pangan ini membutuhkan perhatian ekstra agar jadwal penanaman tidak terganggu oleh krisis air.