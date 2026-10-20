Jadwal SIM Keliling di Yogyakarta Hari Ini, Selasa 20 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), sejumlah unit pelayanan Satpas dan layanan SIM Keliling membuka operasinya pada hari ini, Selasa (20/10).

Sebelum mendatangi lokasi layanan, penting bagi masyarakat untuk mengetahui jadwal operasional serta informasi terkait pelayanan malam hari agar tidak salah waktu.

Berdasarkan jadwal resmi pelayanan SIM Oktober 2026 di wilayah DI Yogyakarta, layanan SIM malam hari hanya tersedia pada jadwal khusus hari Sabtu, antara lain:

- SIM MAMI (Polresta Yogyakarta): Sabtu Malam (19.00 – 21.00 WIB).

- SIM Keliling Sleman (Lobby Sleman City Hall / SCH): Sabtu Malam (19.00 – 21.00 WIB) — jadwal terdekat berikutnya Sabtu, 24 Oktober 2026.

- Saturday Night Service (Polres Gunungkidul): Sabtu Malam (19.00 WIB – selesai) di Taman Parkir Pasar Argosari Wonosari.

Sedangkan jadwal pelayanan SIM pagi hingga siang hari ini, Selasa 20 Oktober 2026, ada dari Polresta Yogyakarta, Polresta Sleman dan Polres Gunungkidul.

1. Polresta Yogyakarta

Satpas Polresta Yogyakarta: 08.00 – 12.00 WIB

SIMON PALACE (Alun-Alun Kidul): 08.00 – 12.00 WIB

Drive Thru SIJIDTU & MPP Balai Kota Yogyakarta: 08.00 – 12.00 WIB