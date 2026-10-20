Jadwal Pelayanan Samsat di Bantul dan Kulon Progo Hari Ini, Selasa 20 Oktober 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo yang ingin melakukan pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sejumlah titik pelayanan Samsat Induk, Samsat Keliling, hingga layanan khusus dibuka pada hari ini, Selasa (20/10).

Berikut adalah perincian lokasi dan jam operasional pelayanan Samsat di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo untuk hari ini:

1. Pelayanan Samsat Kabupaten Bantul

Masyarakat Kabupaten Bantul memiliki beragam pilihan lokasi untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan maupun lima tahunan:

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a. Layanan Samsat Keliling & Jempol Si Panda (Hari Ini)

Samsat Keliling: Kapanewon Pleret (Jam Pelayanan: 08.30 – 12.00 WIB)

Jempol Si Panda: Kalurahan Parangtritis (Jam Pelayanan: 08.30 – 12.00 WIB)

b. Layanan Kantor Induk, Pembantu, & Corner

Samsat Induk Bantul

Pelayanan: Pajak 1 Tahunan, Drive Thru, Pajak 5 Tahunan, Balik Nama, Mutasi, STNK Hilang/Rusak, RUBENTINA, Layanan BPKB.

Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB

Jam Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB

Samsat Pembantu Sewon

Pelayanan: Pajak 1 Tahunan, Pajak 5 Tahunan, Drive Thru (Roda 4).

Jam Pelayanan: 08.00 – 13.00 WIB

Jam Cek Fisik: 08.00 – 11.00 WIB

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Samsat Corner BPD DIY (BPD Cabang Pembantu Piyungan, Srandakan, & Kretek)

Pelayanan: Pajak 1 Tahunan.

Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB

Samsat Desa (Kalurahan Wukirsari Imogiri & Kalurahan Argomulyo Sedayu)

Pelayanan: Pajak 1 Tahunan.

Jam Pelayanan: 08.00 – 12.00 WIB