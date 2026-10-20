Rute Trans Jogja Menuju Berbagai Rumah Sakit di Yogyakarta, Hemat dan Bebas Macet

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mengunjungi rumah sakit untuk berobat, menjenguk kerabat, maupun keperluan medis lainnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kini semakin mudah dan efisien menggunakan moda transportasi publik Trans Jogja.

Bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengakses layanan kesehatan tanpa perlu pusing mencari tempat parkir atau menghadapi kemacetan lalu lintas, berikut adalah panduan lengkap rute bus Trans Jogja menuju sejumlah rumah sakit di Yogyakarta dan sekitarnya:

1. Jalur 1B — Menuju RS dr. S. Hardjolukito

Layanan bus Trans Jogja Jalur 1B melayani rute melintasi kawasan tengah kota hingga wilayah timur Yogyakarta yang langsung berhenti di halte depan rumah sakit.

Rute Lintasan:

Halte Ngabean → Halte KHA Dahlan (Utara) → Taman Pintar → Pakualaman → Taman Makam Pahlawan (Utara) → Makam Gajah (Utara) → SGM Kusumanegara (Utara) → Gedung Juang 45 → JEC → Blok O → Halte Janti Utara → TPB Manna Kampus → Transmart Maguwo → Kantor Wilayah DJPb → Halte Jl. Solo Maguwo → Halte TJ Bandara Adisucipto → Halte Hyundai → Halte Jl. Solo (Jayakarta) → Halte Janti Utara → Halte Mall Sahid J-Walk → TPB Tambak Bayan 1 → TPB Ruko Babarsari → Kledokan → Pasar Angkasa (Timur) → Halte RS dr. S. HARDJOLUKITO.

2. Jalur 1A — Menuju RS Bhayangkara Kalasan

Bagi penumpang dari arah kawasan Malioboro yang hendak menuju RS Bhayangkara di jalur utama Jalan Solo (Kalasan), Jalur 1A menjadi opsi transportasi terbaik.

Rute Lintasan:

Halte Malioboro 1 → Halte Malioboro 2 (Kepatihan) → Halte Malioboro 3 → Taman Pintar → TPB Jl. Mayor Suryotomo 1 → Halte Progo → Halte Jl. Mataram Hotel Akur → Portable Teras Malioboro 2 → Eks Menara Kopi (Utara) → Halte Kridosono → Halte TJ YKPN → TPB Demangan → Halte TJ Solo (SMA Debrito) → Ambarukmo Plaza 2 → Halte Janti Selatan (Bawah Jembatan) → Halte Janti Utara → TPB Manna Kampus → Transmart Maguwo → Kantor Wilayah DJPb → Halte Jl. Solo Maguwo → Halte TJ Bandara Adisucipto → TPB Makam Sorogenen → TPB Jl. Solo KR 1 → BPD Kalasan → TPB Jl. Solo Kalasan → TPB RS Bhayangkara.

3. Jalur 4A — Menuju RS Bethesda

Masyarakat dari arah selatan (Terminal Giwangan, Sorosutan, Tamansiswa) yang ingin menuju RS Bethesda dapat memanfaatkan armada Jalur 4A.

Rute Lintasan:

Terminal Giwangan → TPB Pasar Giwangan 1 → TPB Gudang SGM → Halte Muhammadiyah 3 → TPB Jl. Pramuka → TPB Pasar Sepeda Tunjungsari → Nyutran Tamansiswa → Wirogunan (Barat) → Pasar Sentul (Selatan) → Museum Biologi → Hayam Wuruk (Barat) → TPB Pasar Lempuyangan → Stasiun Lempuyangan → Halte Kridosono → UKDW → Halte RS Bethesda.

4. Jalur 4B & Jalur 12 — Menuju RSUP dr. Sardjito

Untuk menuju RSUP dr. Sardjito, masyarakat dapat memilih antara dua rute Trans Jogja yang melintas dari arah selatan/selatan-timur maupun utara:

Jalur 4B (Dari Arah Giwangan & Gejayan):

TPB Pasar Giwangan 1 → TPB Gudang SGM → Halte Muhammadiyah 3 → Halte TJ Universitas Ahmad Dahlan → TPB Jl. Pramuka → Pandeyan (Barat) → UTY Glagahsari (Barat) → Olive Glagahsari (Barat) → SGM Kusumanegara (Utara) → SMK N 5 (Selatan) → Timoho (Barat) → APMD (Barat) → UIN Sunan Kalijaga (Timur) → Halte Gedung Wanita → RRI Gejayan → Plaza UNY → Santren → Prayan (Barat) → SPBU Condongcatur (Barat) → Terminal Condong Catur → TPB RRU Manggung → Hokben Jakal (Timur) → TPB Mcd Jakal → Biologi UGM → Halte RS Sardjito (Timur).

Jalur 12 (Dari Condongcatur via Kampus UGM):

Terminal Condong Catur → SPBU Condongcatur (Timur) → Prayan (Timur) → Susteran Novisiat → Halte Sanata Dharma → JL Colombo (Samirono) → JL Colombo (Panti Rapih) → Vokasi UGM → FKG UGM (Selatan) → Halte RS Sardjito (Barat).

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5. Jalur 12 — Menuju RS Panti Nugroho (Jl. Kaliurang)

Selain melewati RSUP dr. Sardjito, Jalur 12 meneruskan perjalanan ke arah utara menyusuri Jalan Kaliurang hingga menjangkau RS Panti Nugroho.

Rute Lanjutan Jalur 12 (Menuju Utara):

Halte RS Sardjito (Barat) → MM UGM → TPB Hotel Vidi Jakal → Hokben Jakal (Barat) → Superindo Kaliurang → Pasar Kolombo → Terminal Bangunan → Simpang Palem Raya (Timur) → Kantor Camat Ngaglik → Puskesmas Ngaglik I → SMP Negeri 2 Ngaglik → Warung Sego Penyetan Banyuwangi → Wedangan Kampoeng → Simpang Besi Jangkang → Pusat Rehabilitasi YAKKUM → Boulevard UII → UII (Barat Jalan) → Simpang Dogolan → Raminten Boutique & Cafe → Dusun Kledokan (Soto Brakot) → RS Panti Nugroho.

6. Jalur 14 — Menuju RS Kemasan

Bagi masyarakat yang berada di area Bandara Adisucipto atau kawasan Depok & Ngemplak, Sleman yang ingin menuju RS Kemasan, layanan Jalur 14 siap melayani rute ini.

Rute Lintasan:

Halte TJ Bandara Adisucipto → Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogya → TJ RRU Disnaker → SMKN 1 Depok → SD N 1 Depok → Kantor Urusan Agama Depok → MAN 2 Sleman → Kampus Unriyo → SMA Budi Mulia Dua → Indomaret Pokoh Sambiroto → Kantor Desa Wedomartani → Simpang Babadan → Simpang Selomartani → Simpang Kabunan → Halte Raya Kabunan → RS Kemasan.