Jadwal Bioskop Yogyakarta Hari Ini, Selasa 20 Oktober 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu luang atau bersantai di hari kerja ini, Selasa 20 Oktober 2026, berbagai bioskop di wilayah Yogyakarta kembali menayangkan deretan film pilihan dari berbagai genre mulai dari horor, komedi, aksi, hingga drama keluarga.
Berikut adalah rangkuman jadwal penayangan film di sejumlah bioskop populer Yogyakarta hari ini:
1. CGV Pakuwon Mall Yogyakarta
Bioskop di kawasan Depok, Sleman ini menghadirkan berbagai film unggulan dengan pilihan tipe kursi Regular, ScreenX, 4DX, hingga Velvet:
- Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (Regular): 13:00, 15:25, 17:50, 20:15 WIB
- Street Fighter (SphereX / ScreenX / Velvet / 4DX): 12:30 (SphereX), 13:10 (ScreenX), 13:40 (Velvet), 15:00 (SphereX), 15:50 (4DX), 17:30 (SphereX), 19:15 (ScreenX), 20:00 (SphereX) WIB
- Avengers Endgame: Encore (ScreenX / 4DX): 15:40 (ScreenX), 18:20 (4DX) WIB
- Whalefall: 13:30 (4DX), 14:45 (Regular), 18:15 (Velvet), 21:05 (Regular) WIB
- Bapak Paling Jujur: 12:40, 16:55, 19:00 WIB
- Other Mommy (Velvet): 16:10, 20:30 WIB
- Tentang Suatu Tempat di Wilayah Kinki: 14:55, 18:50, 21:00 WIB
- Naza: 17:05 WIB
- Nobody Loves Kay: 12:35 WIB
2. Ambarrukmo Plaza (XXI)
Pilihan film seru siap menemani pengunjung di pusat perbelanjaan Ambarrukmo Plaza hari ini:
- Kuasa Gelap: Perjanjian Darah: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20 WIB
- Bapak Paling Jujur: 12:40, 14:35, 16:30, 18:25, 20:20 WIB
- Other Mommy: 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 20:10 WIB
- Ghosthing: 12:30, 14:30 WIB
- Resident Evil: 12:30, 14:30 WIB (Catatan: sesuaikan dengan jadwal operasional)
- Whalefall: 16:35, 18:45, 20:55 WIB
3. Empire XXI Yogyakarta
Terletak di kawasan pusat kota, Empire XXI menayangkan beberapa film box office pilihan:
- Street Fighter: 11:55, 14:15, 16:35, 18:55, 21:15 WIB
- Kuasa Gelap: Perjanjian Darah: 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10 WIB
- Whalefall: 12:05, 16:10, 20:15 WIB
- Bapak Paling Jujur: 12:30, 15:10, 17:50, 20:30 WIB
- Other Mommy: 12:45, 14:50, 16:55, 19:00, 21:05 WIB
- Empat Musim Pertiwi: 14:15, 18:20 WIB
4. Jogja City Mall (JCM XXI)
Bagi warga Jogja bagian utara, Jogja City Mall menawarkan pilihan film menarik berikut:
- Kuasa Gelap: Perjanjian Darah: 12:05, 14:20, 16:35, 18:50, 21:05 WIB
- Ibu, Bagaimana Aku Tanpamu?: 12:00, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40 WIB
- Bapak Paling Jujur: 12:25, 14:30, 16:35, 18:40, 20:45 WIB
- Other Mommy: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 WIB
- Agensi Rumah Tangga: 13:15, 15:05, 16:55, 20:45 WIB
- Whalefall: 12:15, 16:25, 20:35 WIB
5. CGV Transmart Maguwo
Bagi penonton di sekitar Maguwoharjo, CGV Transmart Maguwo menayangkan daftar film berikut:
- Street Fighter: 13:50, 18:25 WIB
- Kuasa Gelap: Perjanjian Darah: 13:30, 18:10 WIB
- Whalefall: 16:15, 20:50 WIB
- Tentang Suatu Tempat di Wilayah Kinki: 16:00, 20:35 WIB
- Other Mommy: 17:40 WIB
- Agensi Rumah Tangga: 13:00 WIB
- Ibu Bagaimana Aku Tanpamu: 15:20 WIB
- Avengers Endgame: Encore: 19:40 WIB
Agar tidak kehabisan kursi atau antrean panjang, Anda dapat memesan tiket melalui aplikasi resmi masing-masing bioskop (seperti m.tix, CGV App, Tix.id, atau Loket).
Berikut ini jadwal pemutaran film di bioskop Jogja pada hari ini, Selasa 20 Oktober 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News