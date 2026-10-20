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Pengguna Pertalite di Jateng-DIY Meningkat

Selasa, 20 Oktober 2026 – 08:05 WIB
Pengguna Pertalite di Jateng-DIY Meningkat - JPNN.com Jogja
Antrean panjang di SPBU untuk mengatri pengisian Pertalite. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tren peralihan konsumsi bahan bakar minyak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tercatat melonjak sekitar 7 hingga 8 persen setiap bulannya.

Lonjakan permintaan ini sempat memicu kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan pasokan di lapangan, terutama di tengah meningkatnya mobilitas harian warga Yogyakarta.

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Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa stok BBM, khususnya Pertalite untuk wilayah Jateng dan DIY berada dalam kondisi aman dan terkendali.

Hal tersebut disampaikan oleh Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan.

“Stok BBM per hari ini dalam kondisi aman dan kami jaga agar tetap aman setiap harinya,” ujar Taufiq, Senin (19/10).

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Berdasarkan data Pertamina per Senin (19/10), ketahanan stok (coverage ratio) BBM di wilayah Jateng-DIY tercatat berada di level yang sangat aman saat dibandingkan dengan tingkat konsumsi harian masyarakat.

Penggunaan Pertalite setara dengan delapan kali lipat dari konsumsi normal harian, Pertamax 18 kali lipat, Biosolar 15 kali lipat, dan Pertamax Turbo setara dengan 8 kali lipat.

Pertamina mencatat adanya kenaikan pengguna Pertalite di area Jawa Tengah-DIY sekitar 7-8 persen setiap bulan.
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TAGS   BBM pertalite Pertamina stok bbm pertamax harga pertalite harga pertamax

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