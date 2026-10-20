Mahasiswa Jogja Hari Ini Demonstrasi di DPRD hingga Nol Kilometer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah mahasiswa di berbagai kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turun ke jalan hari ini, Selasa (20/10). Demonstrasi hari ini mengambil tema 2 tahun pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mahasiswa yang terlibat demonstrasi, yaitu serikat mahasiswa UGM, UII Bergerak, Aliansi UMY Bergerak, BEM Nusantara DIY, HMI Cabang Yogyakarta hingga Front Mahasiswa Nasional (FMN).

Lokasi aksi berada di titik strategis seperti Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer.

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Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan kepolisian menyiagakan sekitar 900 personel untuk mengamankan jalannya demonstrasi mahasiswa. Personel kepolisian tersebut ditempatkan di beberapa titik.

"Sepanjang simpang Tugu sampai dengan Titik Nol Kilometer," katanya, Selasa (20/10).

Direktorat Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menerbitkan surat imbauan yang ditujukan kepada dosen pengampu.

Surat dengan nomor 0205/C.5-KM/DKM-UMY/X/2026 tersebut berkaitan dengan permohonan izin tidak mengikuti perkuliahan bagi mahasimahasiswa berpartisipasi dalam demonstrasi.

"Sehubungan adanya Aksi Damai Mahasiswa yang diselenggarakan oleh BEM KM UMY, dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu agar memberikan izin kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk tidak mengikuti kegiatan perkuliahan/praktikum/tutorial dan/atau mendapatkan dispensasi ujian susulan, karena mengikuti kegiatan tersebut," tulis surat yang ditandatangani Direktur Direktorat Kemahasiswaan Zain Maulana. (mcr25/jpnn)