Terpantau Guguran Lava di Gunung Merapi, Status Tetap Siaga

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merilis laporan resmi aktivitas Gunung Merapi untuk periode pengamatan Senin, 19 Oktober 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 WIB.

Berdasarkan laporan tersebut, aktivitas vulkanis Gunung Merapi terpantau masih cukup tinggi dengan puluhan kali gempa guguran serta luncuran lava pijar ke sektor barat daya.

Secara administratif, Gunung Merapi dengan ketinggian 2.968 mdpl ini terletak di perbatasan wilayah Kabupaten Sleman (DIY), serta Magelang, Boyolali, dan Klaten (Jawa Tengah).

Berdasarkan laporan yang disusun oleh petugas BPPTKG Suratno dan Yulianto, kondisi cuaca di sekitar puncak terpantau bervariasi mulai dari cerah, berawan, hingga mendung dengan angin bertiup tenang ke arah barat. Suhu udara tercatat berkisar antara 17,6 hingga 29 derajat celsius dengan kelembaban udara 70–98,6 persen.

Secara visual, gunung terpantau jelas hingga tertutup kabut ketebalan tingkat 0-II hingga 0-III. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi mencapai 100 meter di atas puncak kawah.

Selain itu, petugas juga mengamati tiga kali guguran lava ke arah Barat Daya (menuju alur Kali Sat/Putih) dengan jarak luncur maksimum mencapai 1.900 meter.

Aktivitas internal magmatis Merapi masih menunjukkan suplai magma yang berlangsung. Hal ini tercermin dari instrumen kegempaan yang mencatat:

Gempat Guguran: 65 gempa (Amplitudo: 2–32 mm, Durasi: 26,36–155,64 detik)

Tremor Non-Harmonik: 2 gempa (Amplitudo: 28–33 mm, Durasi: 29–55,49 detik)

Hybrid/Fase Banyak: 61 gempa (Amplitudo: 2–44 mm, S-P: 0,2–0,8 detik, Durasi: 8–63,51 detik)

Vulkanik Dangkal: 8 gempa (Amplitudo: 2–28 mm, Durasi: 7,45–35,83 detik)

BPPTKG mengingatkan bahwa guguran lava dan awan panas berpotensi terjadi pada sektor selatan-barat daya, meliputi Sungai Boyong (maksimal 5 km), serta Sungai Bedog, Krasak, dan Bebeng (maksimal 7 km).