Kerangka Manusia Ditemukan di Pajangan Bantul, Identitasnya Belum Terungkap

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang warga menemukan kerangka manusia di Padukuhan Kembangputihan, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul pada Senin (19/10).

Warga menemukan kerangka tersebut saat tengah mencari burung.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pihaknya telah mengamankan lokasi kerangka ditemukan.

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"Petugas Polsek Pajangan bersama tim inafis Polres Bantul mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan saksi," katanya, Selasa (20/10).

Hasil pemeriksaan pihak berwenang mendapati kondisi tubuh yang ditemukan telah rusak parah dengan menyisakan tulang dan sedikit jaringan daging.

Adapun korban diperkirakan sudah meninggal dunia sekitar 4-5 bulan sebelumnya.

"Untuk sementara identitas korban belum diketahui dan masih menunggu hasil pemeriksaan forensik," ujarnya.

Untuk proses pemeriksaan forensik, kerangka tersebut dievakuasi menuju Rumah Sakit Bhayangkara. (mcr25/jpnn)