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Kerangka Manusia Ditemukan di Pajangan Bantul, Identitasnya Belum Terungkap

Selasa, 20 Oktober 2026 – 15:32 WIB
Kerangka Manusia Ditemukan di Pajangan Bantul, Identitasnya Belum Terungkap - JPNN.com Jogja
Lokasi penemuan kerangka manusia di Pajangan, Bantul. Foto: Humas Polres Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang warga menemukan kerangka manusia di Padukuhan Kembangputihan, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul pada Senin (19/10).

Warga menemukan kerangka tersebut saat tengah mencari burung.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pihaknya telah mengamankan lokasi kerangka ditemukan. 

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"Petugas Polsek Pajangan bersama tim inafis Polres Bantul mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan saksi," katanya, Selasa (20/10).

Hasil pemeriksaan pihak berwenang mendapati kondisi tubuh yang ditemukan telah rusak parah dengan menyisakan tulang dan sedikit jaringan daging.

Adapun korban diperkirakan sudah meninggal dunia sekitar 4-5 bulan sebelumnya. 

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"Untuk sementara identitas korban belum diketahui dan masih menunggu hasil pemeriksaan forensik," ujarnya. 

Untuk proses pemeriksaan forensik, kerangka tersebut dievakuasi menuju Rumah Sakit Bhayangkara. (mcr25/jpnn)

Kerangka manusia ditemukan di Pajangan, Kabupaten Bantul, polisi masih melakukan pemeriksaan forensik untuk mengungkap identitas korban.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   bantul pajangan kerangka manusia penemuan kerangka manusia

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