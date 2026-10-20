Kerangka Manusia Ditemukan di Pajangan Bantul, Identitasnya Belum Terungkap
jogja.jpnn.com, BANTUL - Seorang warga menemukan kerangka manusia di Padukuhan Kembangputihan, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul pada Senin (19/10).
Warga menemukan kerangka tersebut saat tengah mencari burung.
Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan pihaknya telah mengamankan lokasi kerangka ditemukan.
"Petugas Polsek Pajangan bersama tim inafis Polres Bantul mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan saksi," katanya, Selasa (20/10).
Hasil pemeriksaan pihak berwenang mendapati kondisi tubuh yang ditemukan telah rusak parah dengan menyisakan tulang dan sedikit jaringan daging.
Adapun korban diperkirakan sudah meninggal dunia sekitar 4-5 bulan sebelumnya.
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"Untuk sementara identitas korban belum diketahui dan masih menunggu hasil pemeriksaan forensik," ujarnya.
Untuk proses pemeriksaan forensik, kerangka tersebut dievakuasi menuju Rumah Sakit Bhayangkara. (mcr25/jpnn)
Kerangka manusia ditemukan di Pajangan, Kabupaten Bantul, polisi masih melakukan pemeriksaan forensik untuk mengungkap identitas korban.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
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