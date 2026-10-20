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2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Mahasiswa Jogja Kompak Kepung DPRD DIY

Selasa, 20 Oktober 2026 – 18:34 WIB
2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Mahasiswa Jogja Kompak Kepung DPRD DIY - JPNN.com Jogja
Massa aksi dari Universitas Islam Indonesia (UII) geruduk gedung DPRD DIY pada Selasa (20/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) siang ini menggelar demonstrasi di gedung DPRD DIY.

Mahasiswa yang tampak menggelar aksinya di gedung DPRD DIY di Malioboro, yaitu mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII), SEMA Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Aliansi UMY Bergerak. Ada pula HMI Cabang Yogyakarta, Front Mahasiswa Nasional (FMN) serta Forum BEM se-DIY.

Mereka secara bergantian berorasi di depan gedung DPRD DIY mengkritik kinerja 2 tahun presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

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Koordinator Umum Aksi Mahasiswa UII Troy Amirul Akhmad mengatakan mereka membawa tujuh tuntutan kepada pemerintah hari ini.

Beberapa tuntutan yang mereka bawa, yaitu pola komunikasi presiden yang kerap merendahkan rakyat, menuntut perampingan kabinet hingga penghentian militerisme di ranah sipil.

"Saya juga mau menyuarakan untuk rezim Prabowo-Gibran agar sekiranya apa yang terjadi tahun lalu masih ada banyak rekan-rekan seperjuangan kami yang masih ditahan sehingga saya menyuarakan agar bebaskan kawan-kawan kami," katanya.

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Ketua DPRD DIY Nuryadi bersama beberapa anggota dewan lainnya menemui langsung massa aksi.

Nuryadi mengatakan pada prinsipnya akan meneruskan aspirasi mahasiswa tersebut. 

Mahasiswa dari sejumlah kampus di Jogja turun ke jalan bertepatan dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
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