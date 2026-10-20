8 Warga Yogyakarta Bakal Ikut Transmigrasi ke Sulawesi: Dapat Rumah, Lahan dan Uang Saku

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Delapan orang yang berasal dari dua kartu keluarga (KK) di Kota Yogyakarta akan diberangkatkan untuk mengikuti program transmigrasi tahun ini.

Mereka telah diberikan pembinaan mental dan pelatihan sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan.

Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Erna Nur Setyaningsih mengatakan masing-masing KK diberangkatkan ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

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"Kuota transmigran dan lokasi transmigrasi ditentukan pemerintah pusat. Kami hanya mengurusi komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, rekrutmen, pelatihan, dan dukungan uang saku," katanya, Selasa (20/10).

Pihaknya menargetkan para transmigran tersebut bisa berangkat ke lokasi tujuan bulan depan.

Selain pelatihan, setiap KK juga memperoleh uang saku Rp 13 juta dari Pemkot Yogyakarta.

Di lokasi transmigran nantinya mereka sudah disediakan rumah, lahan 2 hektare dan jatah hidup selama setahun dari pemerintah pusat.

"Ternyata motivasi mereka ingin tempat tinggal karena di Jogja mereka dalam satu rumah bisa ditempati beberapa KK. Makanya mereka termotivasi kuat ikut transmigrasi," ujar Erna.