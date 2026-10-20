JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 8 Warga Yogyakarta Bakal Ikut Transmigrasi ke Sulawesi: Dapat Rumah, Lahan dan Uang Saku

8 Warga Yogyakarta Bakal Ikut Transmigrasi ke Sulawesi: Dapat Rumah, Lahan dan Uang Saku

Selasa, 20 Oktober 2026 – 19:21 WIB
8 Warga Yogyakarta Bakal Ikut Transmigrasi ke Sulawesi: Dapat Rumah, Lahan dan Uang Saku - JPNN.com Jogja
Wilayah transmigrasi. Foto: source for JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Delapan orang yang berasal dari dua kartu keluarga (KK) di Kota Yogyakarta akan diberangkatkan untuk mengikuti program transmigrasi tahun ini.

Mereka telah diberikan pembinaan mental dan pelatihan sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan.

Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Erna Nur Setyaningsih mengatakan masing-masing KK diberangkatkan ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Baca Juga:

"Kuota transmigran dan lokasi transmigrasi ditentukan pemerintah pusat. Kami hanya mengurusi komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, rekrutmen, pelatihan, dan dukungan uang saku," katanya, Selasa (20/10).

Pihaknya menargetkan para transmigran tersebut bisa berangkat ke lokasi tujuan bulan depan.

Selain pelatihan, setiap KK juga memperoleh uang saku Rp 13 juta dari Pemkot Yogyakarta.

Baca Juga:

Di lokasi transmigran nantinya mereka sudah disediakan rumah, lahan 2 hektare dan jatah hidup selama setahun dari pemerintah pusat.

"Ternyata motivasi mereka ingin tempat tinggal karena di Jogja mereka dalam satu rumah bisa ditempati beberapa KK. Makanya mereka termotivasi kuat ikut transmigrasi," ujar Erna.

Delapan warga Kota Yogyakarta rencananya akan berangkat bulan depan mengikuti program transmigrasi ke Sulawesi. Mereka dapat rumah, lahan dan uang saku.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   transmigrasi Dinsosnakertrans jogja uang saku transmigrasi di diy transmigrasi ke sulawesi Pemkot Yogyakarta program transmigrasi warga Jogja

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU