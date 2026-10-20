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Benda Keramat Berusia 500 Tahun Ini Akhirnya Dibuka, Lihat Apa yang Ditemukan

Selasa, 20 Oktober 2026 – 19:58 WIB
Benda Keramat Berusia 500 Tahun Ini Akhirnya Dibuka, Lihat Apa yang Ditemukan - JPNN.com Jogja
Upacara tradisi pembukaan singkep atau kain pembungkus Cupu Kyai Panjala di Gunungkidul pada Selasa dini hari (20/10). Foto: Humas Pemkab Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menggelar upacara tradisi pembukaan singkep atau kain pembungkus Cupu Kyai Panjala pada Selasa dini hari (20/10). Benda yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat itu diperkirakan telah berusia lebih dari 500 tahun.

Lurah Girisekar Sutarpan mengatakan rangkaian ritual adat tersebut telah dimulai sejak siang hari yang diawali dengan kegiatan ziarah ke makam Kiai Seyek Panjala.

Ziarah tersebut diikuti oleh keluarga besar, keturunan (trah) Kiai Panjala, serta warga masyarakat sekitar.

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"Tradisi ini selalu menjadi perhatian banyak orang, tahun ini berjalan cukup lancar. Semua pengunjung tetap aman, nyaman, dan terkendali," ujar Sutarpan.

Ia menceritakan bahwa tradisi pembukaan singkep Cupu Kyai Panjala ini diperkirakan sudah berlangsung lebih dari lima abad dan dijaga secara konsisten dari generasi ke generasi oleh trah Kiai Panjala.

"Tradisi ini sudah berjalan dari 500 tahun yang lalu. Juru kuncinya ini sudah turun-temurun," lanjutnya.

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Sutarpan menjelaskan terdapat tiga buah cupu berbentuk cawan atau guci kecil yang selama ini disimpan rapat di dalam sebuah peti kayu.

Peti tersebut dibungkus menggunakan berlapis-lapis kain kafan yang dikenal dengan sebutan singkep.

Tradisi membuka penutup benda keramat Cupu Kyai Panjala di Gunungkidul kembali digelar tahun ini. Lihat apa yang ditemukan.
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TAGS   cupu kyai panjala benda keramat pemkab gunungkidul Warga Gunungkidul kyai panjala

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