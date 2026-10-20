Penemuan Kerangka Manusia Dikaitkan dengan Warga Watugedug, Keluarga Tak Mengenali

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah memeriksa secara intensif penemuan kerangka manusia di Padukuhan Kembangputihan, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. Upaya ini dilakukan untuk mengidentifikasi identitas asli serta penyebab kematian korban.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengonfirmasi bahwa kerangka tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga setempat yang sedang berburu atau mencari burung di sekitar lokasi kejadian.

"Setelah laporan diterima pada Senin (19/10), petugas Polsek Pajangan bersama tim Inafis Polres Bantul mendatangi lokasi untuk memeriksa dan mengumpulkan keterangan saksi," kata Rita melalui keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).

Petugas yang tiba di tempat kejadian perkara (TKP) langsung mengamankan area sekitar dan berkoordinasi dengan tim Inafis Polres Bantul, Pamapta Polres Bantul, serta tim medis dari Puskesmas Pajangan untuk melakukan pemeriksaan awal.

Dari hasil pemeriksaan luar awal, kondisi jasad korban diketahui sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Polisi memperkirakan jasad tersebut telah berada di lokasi dalam waktu yang cukup lama.

"Kondisi tubuh yang ditemukan sudah rusak cukup parah. Diperkirakan korban telah meninggal dunia sekitar empat hingga lima bulan atau lebih," jelas Rita.

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Meski demikian, struktur tulang belulang kerangka tersebut masih tergolong relatif lengkap. Pada beberapa bagian tubuh, masih terdapat sisa-sisa jaringan daging dan kulit yang telah mengering dan rusak. Selain itu, kondisi rambut korban terpantau sudah mulai menipis.

Akibat kondisi kulit yang telah mengering, Tim Inafis Polres Bantul belum dapat mengambil data sidik jari korban pada proses identifikasi awal.