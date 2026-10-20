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Bulog Menyalurkan Bantuan Pangan di Bantul, Beras Berkualitas Jelek Bisa Ditukar

Selasa, 20 Oktober 2026 – 20:30 WIB
Bulog Menyalurkan Bantuan Pangan di Bantul, Beras Berkualitas Jelek Bisa Ditukar - JPNN.com Jogja
Penyaluran bantuan pangan komoditi beras di Kantor Lurah Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul pada Selasa (20/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk sejumlah masyarakat penerima manfaat di Kantor Lurah Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (20/10).

Bantuan beras yang disalurkan total mencapai 30 kilogram untuk periode Oktober, November dan Desember 2026.

Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penerima manfaat bantuan pangan di Kabupaten Bantul mencapai 138.702 keluarga.

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"Di Kalurahan Potorono sendiri ada 716 penerima manfaat dan total kuantumnya sekitar 21.480 kilogram," kata Rizal.

Rizal mengatakan bahwa bantuan pangan serentak di seluruh tanah air bertepatan dengan 2 tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami dari Bulog akan terus memberikan pelayanan terbaik yaitu memberikan beras-beras terbaik. Nanti kalau ada yang komplain atau kurang bagus bisa kami ganti," ujarnya.

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Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menekankan pentingnya kualitas beras yang disalurkan ke penerima manfaat.

"Yang penting adalah kualitas berasnya harus bagus. Jangan karena itu bantuan itu kualitasnya kurang bagus," kata Titiek.

Ratusan warga Potorono di Kabupaten Bantul menerima bantuan pangan untuk periode Oktober, November dan Desember. Jika ada beras jelek, bisa langsung ditukar.
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