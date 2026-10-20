Meski Ada Layanan Pemindai Wajah, Penumpang Boleh Pakai Cara Manual

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta mencatat 1,63 juta pelanggan telah memanfaatkan fasilitas Face Recognition Boarding Gate selama periode Januari hingga September 2026. Meski teknologi pemindaian wajah ini makin diminati, KAI memastikan penumpang tetap memiliki pilihan untuk melakukan proses boarding secara manual.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi pengenalan wajah tersebut merupakan bagian dari transformasi digital KAI untuk menghadirkan pelayanan yang lebih praktis, efisien, dan ramah lingkungan.

"Pemanfaatan face recognition menjadi salah satu bentuk transformasi digital KAI dalam memberikan kemudahan kepada pelanggan. Melalui fasilitas ini, proses boarding dapat dilakukan dengan lebih praktis sehingga pelanggan menikmati pengalaman perjalanan yang makin nyaman," ujar Feni di Yogyakarta, Selasa (20/10).

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Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, akumulasi pengguna layanan pemindaian wajah di wilayah Daop 6 Yogyakarta telah mencapai 1.631.391 pelanggan.

Angka tersebut tersebar di tiga stasiun utama, yaitu Stasiun Yogyakarta (Stasiun Tugu) 907.520 pelanggan, Stasiun Solo Balapan 361.409 pelanggan, dan Stasiun Lempuyangan 271.462 pelanggan.

Fasilitas Face Recognition Boarding Gate memungkinkan penumpang yang telah mendaftarkan data dirinya, baik melalui aplikasi Access by KAI maupun bantuan petugas di stasiun, untuk melewati pintu pemeriksaan tiket cukup dengan memindai wajah.

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"Sistem akan memverifikasi identitas dan data tiket secara otomatis tanpa perlu menunjukkan fisik kartu identitas atau boarding pass," terang Feni.

Selain mempercepat alur antrean masuk penumpang, penerapan teknologi ini turut mendukung efisiensi operasional dan program keberlanjutan lingkungan (green effort) karena secara signifikan memangkas pemakaian kertas cetak tiket.