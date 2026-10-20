BMKG Prediksi Curah Hujan di DIY Masih Rendah Hingga Awal November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Stasiun Klimatologi Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan di wilayah DIY pada dasarian III (sepuluh hari terakhir) Oktober 2026 masih berada dalam kategori rendah.

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II DIY Mamenun mengungkapkan bahwa kondisi curah hujan yang minim ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal bulan depan akibat mundurnya awal musim hujan.

"Curah hujan dasarian III Oktober 2026 diprediksi dalam kategori rendah berkisar antara 10–50 mm per dasarian dengan sifat hujan sebagian besar bawah normal," kata Mamenun di Yogyakarta, Selasa.

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Kategori curah hujan rendah menunjukkan jumlah presipitasi yang jatuh relatif sangat sedikit.

Kondisi ini membuat sebagian besar wilayah cenderung kering sehingga berpotensi memicu kekeringan serta penurunan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

BMKG memperinci prakiraan perkembangan curah hujan di wilayah DIY hingga penutup tahun 2026 sebagai berikut:

Dasarian I November 2026: Diprediksi tetap berada dalam kategori rendah (10–50 mm/dasarian) dengan sifat hujan seluruhnya berada di bawah normal.

Dasarian II November 2026: Mulai menunjukkan peningkatan ke kategori rendah hingga menengah (20–75 mm/dasarian), meski sifat hujannya masih sepenuhnya di bawah normal.

Desember 2026: Curah hujan bulanan diprakirakan meningkat signifikan berkisar antara 151–500 mm/bulan, berada pada kriteria rendah dengan sifat hujan bervariasi dari bawah normal hingga atas normal.

Seiring dengan pergeseran dan mundurnya awal musim hujan, BMKG meminta pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat luas untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap beberapa risiko bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penurunan kualitas udara.

Selain itu, Mamenun mengingatkan agar masyarakat tidak lengah terhadap potensi cuaca ekstrem yang kerap terjadi pada masa peralihan (pancaroba) atau akhir musim kemarau.