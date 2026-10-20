Kasus ISPA di Bantul Melonjak Selama Kemarau, Dinkes Imbau Warga Pakai Masker

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengimbau masyarakat untuk memperkuat daya tahan tubuh atau imunitas guna mengantisipasi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Peningkatan kasus ini dipicu oleh cuaca ekstrem selama musim kemarau panjang tahun 2026.

Kepala Dinkes Bantul Agus Tri Widiyantara membeberkan bahwa tren kenaikan kasus ISPA tercatat signifikan sejak pertengahan September hingga Oktober 2026, khususnya dari minggu ke-34 hingga minggu ke-37.

“Pada minggu ke-34 itu ada 2.208 kasus ISPA. Kemudian meningkat lagi minggu ke-35 menjadi 2.600-an kasus ISPA. Kemudian, minggu ke-36 menjadi 3.021 kasus, dan minggu ke-37 sejumlah 3.140 kasus ISPA," terang Agus di Bantul, Selasa (20/10).

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Menurut Agus, musim kemarau panjang membawa dampak lingkungan yang berpotensi menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan pernapasan warga.

Agus mengatakan kondisi tanah yang sangat kering menyebabkan debu mudah beterbangan di udara, terlebih saat terjadi insiden kebakaran lahan atau sampah di lingkungan sekitar.

Perbedaan suhu yang kontras antara panas terik pada siang hari dan suhu dingin pada malam hari membuat daya tahan tubuh masyarakat lebih rentan melemah.

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Dampak dari kondisi cuaca ini mayoritas mengarah pada keluhan organ pernapasan atas.

"Jadi, dampak yang dirasakan oleh pasien ini lebih banyak ke gejala batuk, pilek. Terus ada juga yang mengalami gejala radang tenggorokan," jelasnya.