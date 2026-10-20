93,5 Persen Rumah Tangga Sudah Punya Ponsel, Program HP Gratis Dipertanyakan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rencana pemerintah untuk membagikan telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat demi mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) menuai sorotan.

Ekonom sekaligus Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai pemerintah perlu mengkaji ulang urgensi, efektivitas, hingga keberlanjutan fiskal dari program tersebut.

Di tengah keterbatasan ruang anggaran negara, Wisnu menegaskan bahwa kebijakan ini harus dibandingkan secara cermat dengan alternatif program lain yang memiliki imbal hasil sosial dan ekonomi yang lebih nyata.

Wisnu mengungkapkan bahwa hambatan utama inklusi keuangan dan kesenjangan digital di Indonesia saat ini bukan diakibatkan oleh minimnya kepemilikan gawai.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, 93,5 persen rumah tangga di Indonesia telah memiliki telepon seluler.

"Terus terang, urgensinya kurang. Masalahnya ada pada rekening yang tidak digunakan, literasi digital yang rendah, dan titik tarik tunai yang belum merata. PPATK menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang menganggur selama bertahun-tahun. Rekeningnya ada, HP-nya ada, tetapi tidak digunakan," ujar Wisnu, Selasa (20/10), dikutip dari laman resmi UGM.

Ia menekankan agar pemerintah dapat menyusun skala prioritas anggaran dengan matang.

Pengalokasian dana ke sektor vital seperti pendidikan dasar, fasilitas kesehatan, dan penanganan stunting dinilai jauh lebih krusial.