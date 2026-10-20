JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Sektor Bisnis yang Mendominasi Investasi di Sleman

Sektor Bisnis yang Mendominasi Investasi di Sleman

Selasa, 20 Oktober 2026 – 23:09 WIB
Sektor Bisnis yang Mendominasi Investasi di Sleman - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Sektor bisnis yang mendominasi investasi di Sleman. Foto: Telkomsel

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat capaian positif realisasi investasi pada Triwulan III-2026.

Nilai investasi yang masuk ke wilayah Kabupaten Sleman menembus Rp 1,45 triliun. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi sebagai penyumbang terbesar.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sleman Triana Wahyuningsih menyebut bahwa dari total realisasi tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi secara signifikan, yakni mencapai Rp 1,28 triliun atau 88,49 persen.

Baca Juga:

Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp 166,65 miliar atau 11,51 persen.

"Komposisi ini menunjukkan pentingnya peran investor domestik sebagai penggerak utama investasi di Kabupaten Sleman, sekaligus tetap terbukanya peluang bagi investor asing untuk menanamkan modalnya," ujar Triana di Sleman, Selasa (20/10).

Berdasarkan data DPMPTSP Sleman, sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi menjadi motor utama penggerak investasi dengan nilai fantastis mencapai Rp 1,14 triliun.

Baca Juga:

Berikut perincian lima sektor bisnis dengan nilai investasi terbesar pada Triwulan III-2026:

  1. Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi: Rp 1,14 triliun
  2. Perdagangan dan Reparasi: Rp 32,54 miliar
  3. Listrik, Gas, dan Air: Rp 25,95 miliar
  4. Hotel dan Restoran: Rp 20,89 miliar
  5. Jasa Lainnya: Rp 185,46 miliar

"Dominasi masih pada sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi, sementara sektor jasa, perdagangan, utilitas, serta hotel dan restoran juga memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung kegiatan ekonomi daerah," kata Triana.

Ada beberapa sektor bisnis strategis yang mendominasi investasi di Sleman sampai triwulan III 2026. Transportasi dan gudang mendominasi.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   investasi investasi di sleman bisnis sleman dinas penanaman modal sleman bisnis telekomunikasi pemkab sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU