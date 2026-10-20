Sektor Bisnis yang Mendominasi Investasi di Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat capaian positif realisasi investasi pada Triwulan III-2026.

Nilai investasi yang masuk ke wilayah Kabupaten Sleman menembus Rp 1,45 triliun. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi sebagai penyumbang terbesar.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sleman Triana Wahyuningsih menyebut bahwa dari total realisasi tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi secara signifikan, yakni mencapai Rp 1,28 triliun atau 88,49 persen.

Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp 166,65 miliar atau 11,51 persen.

"Komposisi ini menunjukkan pentingnya peran investor domestik sebagai penggerak utama investasi di Kabupaten Sleman, sekaligus tetap terbukanya peluang bagi investor asing untuk menanamkan modalnya," ujar Triana di Sleman, Selasa (20/10).

Berdasarkan data DPMPTSP Sleman, sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi menjadi motor utama penggerak investasi dengan nilai fantastis mencapai Rp 1,14 triliun.

Berikut perincian lima sektor bisnis dengan nilai investasi terbesar pada Triwulan III-2026:

Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi: Rp 1,14 triliun Perdagangan dan Reparasi: Rp 32,54 miliar Listrik, Gas, dan Air: Rp 25,95 miliar Hotel dan Restoran: Rp 20,89 miliar Jasa Lainnya: Rp 185,46 miliar

"Dominasi masih pada sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi, sementara sektor jasa, perdagangan, utilitas, serta hotel dan restoran juga memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung kegiatan ekonomi daerah," kata Triana.