Pemkab Sleman Fokus Pelihara 6 Mata Air Prioritas

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) memfokuskan program pengamanan serta pemeliharaan pada enam titik mata air prioritas sepanjang tahun 2026.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan ketersediaan dan ketahanan air bersih bagi masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Adapun enam titik sumber mata air yang menjadi prioritas pengamanan dan pemeliharaan adalah mata air Kepanjen di Maguwoharjo Kapanewon Depok, mata air Mbah Petruk di Wonorejo Kapanewon Pakem, mata air Pamdes Tirtosari di Sendangsari Kapanewon Minggir, mata air Kalijeruk di Widodomartani Kapanewon Ngemplak, mata air Cangkring di Sukoharjo Kapanewon Ngaglik, dan mata air Gabugan di Pandowoharjo Kapanewon Sleman.

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Ketua Tim Pembangunan dan Peningkatan SDA DPUPKP Sleman Bandiyanta Dwi Saputra mengungkapkan bahwa penentuan enam mata air prioritas ini didasarkan pada hasil reidentifikasi dan pemutakhiran data secara menyeluruh yang telah diselesaikan pada 2025.

"Langkah strategis ini menguatkan komitmen pemkab setelah sukses melakukan identifikasi ulang kondisi mata air secara menyeluruh pada 2025," kata Bandiyanta di Sleman, Selasa (20/10).

Menurutnya, keberadaan ratusan titik mata air di Bumi Sembada memerlukan manajemen tata kelola yang terstruktur, terutama untuk memantau perubahan fisik, debit air, hingga pola penggunaan masyarakat di tengah perubahan iklim.

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan DPUPKP Sleman tidak hanya berfokus pada pembersihan fisik semata, tetapi juga mencakup tindakan preventif perlindungan kawasan.

Salah satu bentuk penanganan konkret adalah pembangunan penguat struktur pada lokasi mata air yang berada di kawasan tebing curam.