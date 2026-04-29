Program HP Gratis Berpotensi Membebani Keuangan Negara Hingga Puluhan Triliun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wacana pemerintah untuk memberikan telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat demi mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) terus mendapat perhatian kritis.

Ekonom sekaligus dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan beban fiskal yang sangat besar serta risiko pembengkakan anggaran negara.

Wisnu menekankan bahwa biaya program ini tidak hanya berhenti pada pengadaan gawai semata, tetapi juga mencakup biaya distribusi, aktivasi, kuota internet, pemeliharaan sistem, hingga risiko penggantian perangkat yang rusak atau hilang.

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"Program semacam ini juga cenderung mendorong belanja berulang, bukan sekali jalan," ujar Wisnu, Selasa (20/10), dikutip dari laman resmi UGM.

Jika pemerintah menganggarkan perangkat seharga Rp 1 juta per unit untuk 20 juta penerima, dana yang dibutuhkan dari APBN khusus untuk pengadaan gawai saja sudah menyentuh Rp 20 triliun.

Angka tersebut dapat melonjak hingga Rp 74 triliun apabila target penerima menjangkau 74 juta orang, belum termasuk alokasi biaya pendukung lainnya.

Di tengah keterbatasan ruang anggaran negara, pengadaan terpusat dengan pembiayaan penuh dari negara dinilai sangat rawan mengalami inefisiensi.

Wisnu menggarisbawahi perlunya pengawasan ketat untuk mencegah mark up harga, spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan, hingga pembelian lisensi yang tidak diperlukan.